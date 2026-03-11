パトリック「僕もこんなゴール決めたことない」G大阪Jrユースの14歳息子にファンも驚き「どえらいゴラッソ」「プロでもそうそう見れんて」
ツエーゲン金沢のFWパトリックが10日、自身のX(@patricaguiar)で息子のスーパーゴールを喜んだ。
パトリックの長男であるオリベイラ・フェリペは、ガンバ大阪ジュニアユースに所属する14歳。小学生時代にパトリックの後を追ってG大阪のアカデミーに加入し、父の移籍とともに名古屋グランパス、金沢でもプレーした。その後、中学3年生への進級前にG大阪に復帰。180cmを超える長身を誇り、G大阪に戻って最初のトレーニングマッチでハットトリックを達成するなど、存在感を発揮している。
10日のポストでパトリックは「フェリペ、なんてゴールだ!僕もまだこんなゴールは決めたことがないのに」と動画を投稿。息子が後ろからバウンドしてきたボールに反転しながら右足で合わせ、豪快なボレーシュートを決めるシーンが収められている。
パトリックは「日々の素晴らしいパフォーマンスと努力を本当に誇りに思うよ」と称賛し、「息子よこれからもハードワークし続けるんだ」と激励の言葉を送った。
ファンからは「すごすぎる!」「どえらいゴラッソ決めてる笑」「こんなんプロでもそうそう見れんて」「なんでこんなところにファン・バステンがいる?」「もうガンバとプロ契約した方がいい!!」「早くトップ昇格してほしい」などの反応が届いている。
