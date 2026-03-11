フェリペ、なんてゴールだ!僕もまだこんなゴールは決めたことがないのに。日々の素晴らしいパフォーマンスと努力を本当に誇りに思うよ、息子よこれからもハードワークし続けるんだ。⚽️ pic.twitter.com/TklIgV0Ogo