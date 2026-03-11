ドジャースの大谷翔平（31）が3月10日深夜、自身のInstagramストーリーズを更新し、愛犬・デコピンの最新ショットを公開した。投稿では、ライトアップされた東京タワーを背景にした1枚を披露。侍ジャパン戦のため帰国している大谷とともに、デコピンも日本に来ているのではないかと注目を集めている。

【画像】デコピンが破壊力抜群の“絶望顔”を披露！ 大谷翔平作の絵本の先行公開に「可愛すぎて胸が潰れそう」

公開された写真では、夜の芝公園周辺とみられる場所で、デコピンがきりっとした表情を見せながら立っている。背後には色鮮やかにライトアップされた東京タワーがそびえ、都会の夜景とデコピンの落ち着いたたたずまいが印象的な1枚に仕上がっている。

【画像】東京タワーを背にしたデコピン（画像は大谷翔平公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「え、えええー、デコピンが港区にいる！！」「大谷さんと一緒に日本に帰ってきてるのかな？ この1枚だけで白飯3杯いけるくらい癒やされる… 神投稿ありがとう！」「おいおい、デコピン港区散歩とかマジでセレブ犬すぎんだろ」「デコピン可愛すぎる～！！！ 東京タワーと一緒に映ってるの最高」といった声が寄せられている。