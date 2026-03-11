波乱のプールB、アメリカ自力突破消滅の衝撃。イタリアの快進撃が止まらない【WBC】

WBC 2026 プールB 状況（3月11日時点）

WBC 2026の1次ラウンドも終盤に入り、プールB（ヒューストンプール）では誰もが予想しなかった波乱含みの展開が続いている。

特に大きな注目を集めているのが、欧州勢・イタリアによる快進撃だ。優勝候補筆頭の一角であるアメリカを破るなど、下馬評を覆す戦いぶりでグループ首位を快走している。対するアメリカは、すでに1次ラウンドの全4試合を消化して3勝1敗。現時点では上位に位置しているものの、自力での突破確定には至っておらず、明日の最終戦の結果を待つという薄氷の状況に追い込まれた。

決勝トーナメント進出をかけた運命の分かれ道。3月11日（日本時間）終了時点での各チームの成績と、明日行われる大一番の展望を整理する。プールBの各チームの成績は以下の通りだ。

イタリア：3勝0敗（23得点 10失点）得失点+13

アメリカ：3勝1敗（35得点 17失点）得失点+18

メキシコ：2勝1敗（27得点 7失点）得失点+20

イギリス：1勝3敗（15得点 25失点）得失点-10

ブラジル：0勝4敗（6得点 47失点）得失点-41

注目は12日に行われるメキシコ対イタリア戦だ。この結果次第では、優勝候補の一角であるアメリカの予選敗退もありうる。

イタリアが勝利した場合

イタリア（4勝0敗）とアメリカ（3勝1敗）の準々決勝進出が決定する。

メキシコが勝利した場合

イタリア、アメリカ、メキシコの3チームが3勝1敗で並ぶ。その場合は大会規定（当該チーム間の失点率など）により、進出チームが決定する。

強豪がひしめくプールBの行方は、最終戦までもつれ込む激戦となった。

【次戦】3月12日（木）9:00開始（日本時間）

メキシコ vs イタリア