飯山市 菜の花公園

一般社団法人 信州いいやま観光局は、菜の花の見頃である4月下旬から5月上旬に合わせて、長野県北部・飯山市の魅力を発信している。市内をゆったりとドライブで巡る「春のモデルコース」を公開中。

春の訪れとともに「菜の花公園」「北竜湖」「千曲川河川敷」などで菜の花が見られる。市内各所の菜の花スポットに加えて、温泉や買い物、スイーツまでを含めた1日の流れを提案している。

一面が菜の花で埋め尽くされる「菜の花公園」では、黄色いじゅうたんのような景色が広がる。5月3日（日・祝）、4日（月・祝）、5日（火・祝）には「いいやま菜の花まつり」が開催される。

5月上旬から中旬には「北竜湖」の湖畔に菜の花が咲き、風が穏やかな日は水面に映る様子が観賞できるという。

国道117号沿いに位置する道の駅「花の駅 千曲川」は、直売所に旬の農産物が並ぶ。周辺では河川敷に広がる菜の花畑が見られる。

春のモデルコースには開放的な露天風呂がある日帰り温泉施設「いいやま湯滝温泉」のほかに、季節のフルーツを使ったケーキやタルトが並ぶ「パティスリー・ヒラノ」も含まれている。