主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月11日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月11日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2050( 2038)
6月限 1791( 1791)
TOPIX先物 3月限 2959( 2959)
6月限 2758( 2758)
日経225ミニ 3月限 1143( 1143)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 706( 706)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 2028( 2028)
6月限 2057( 2057)
日経225ミニ 3月限 3107( 3107)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 450( 450)
6月限 450( 450)
TOPIX先物 3月限 769( 769)
6月限 769( 769)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2579( 1081)
6月限 1188( 870)
TOPIX先物 3月限 409( 369)
6月限 355( 355)
日経225ミニ 3月限 126920( 56844)
4月限 1938( 1020)
5月限 74( 46)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 783( 435)
6月限 686( 368)
日経225ミニ 3月限 61274( 29318)
4月限 871( 359)
5月限 92( 50)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 5771( 5771)
4月限 205( 205)
5月限 18( 18)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 843( 843)
6月限 507( 507)
TOPIX先物 3月限 32( 32)
6月限 20( 20)
日経225ミニ 3月限 29246( 29246)
4月限 210( 210)
5月限 91( 91)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
