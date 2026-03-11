　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月11日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2050(　　2038)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1791(　　1791)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2959(　　2959)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2758(　　2758)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1143(　　1143)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 706(　　 706)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2028(　　2028)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2057(　　2057)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3107(　　3107)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 450(　　 450)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 450(　　 450)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 769(　　 769)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 769(　　 769)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2579(　　1081)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1188(　　 870)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 409(　　 369)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 355(　　 355)
日経225ミニ　 　 3月限　　　126920(　 56844)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1938(　　1020)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　74(　　　46)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 783(　　 435)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 686(　　 368)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 61274(　 29318)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 871(　　 359)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　92(　　　50)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5771(　　5771)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 205(　　 205)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　18(　　　18)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 843(　　 843)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 507(　　 507)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　32(　　　32)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　20(　　　20)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 29246(　 29246)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 210(　　 210)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　91(　　　91)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース