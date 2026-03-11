主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月11日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月11日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 44949( 6304)
6月限 45043( 6106)
TOPIX先物 3月限 12190( 9503)
6月限 11355( 8555)
日経225ミニ 3月限 5634( 5632)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2491( 730)
6月限 728( 664)
TOPIX先物 3月限 3782( 938)
6月限 1400( 1144)
日経225ミニ 3月限 718( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 659( 640)
TOPIX先物 3月限 1416( 1073)
6月限 1403( 1279)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1936( 1936)
6月限 1999( 1907)
TOPIX先物 3月限 3623( 3619)
6月限 3482( 3468)
日経225ミニ 3月限 1248( 1248)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4967( 3945)
6月限 3572( 3572)
TOPIX先物 3月限 4080( 4080)
6月限 3873( 3873)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 833( 0)
6月限 24( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1476( 793)
6月限 661( 457)
TOPIX先物 3月限 858( 718)
6月限 379( 379)
日経225ミニ 3月限 63823( 36531)
4月限 1697( 829)
5月限 67( 49)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 515( 377)
6月限 188( 0)
日経225ミニ 3月限 33988( 15918)
4月限 896( 432)
5月限 44( 18)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 3823( 3823)
4月限 158( 158)
5月限 6( 6)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 687( 687)
日経225ミニ 3月限 20063( 20063)
4月限 192( 192)
5月限 13( 13)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
