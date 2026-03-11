　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月11日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 44949(　　6304)
　　　　　 　 　 6月限　　　 45043(　　6106)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 12190(　　9503)
　　　　　 　 　 6月限　　　 11355(　　8555)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5634(　　5632)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2491(　　 730)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 728(　　 664)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3782(　　 938)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1400(　　1144)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 718(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 659(　　 640)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1416(　　1073)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1403(　　1279)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1936(　　1936)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1999(　　1907)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3623(　　3619)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3482(　　3468)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1248(　　1248)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4967(　　3945)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3572(　　3572)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4080(　　4080)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3873(　　3873)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 833(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　24(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1476(　　 793)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 661(　　 457)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 858(　　 718)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 379(　　 379)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 63823(　 36531)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1697(　　 829)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　67(　　　49)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 515(　　 377)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 188(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 33988(　 15918)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 896(　　 432)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　44(　　　18)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3823(　　3823)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 158(　　 158)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 6(　　　 6)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 687(　　 687)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 20063(　 20063)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 192(　　 192)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　13(　　　13)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース