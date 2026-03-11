外国証券 先物取引高情報まとめ（3月11日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月11日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 15711( 14527)
6月限 8496( 7427)
TOPIX先物 3月限 14596( 14542)
6月限 9767( 9713)
日経225ミニ 3月限 262264( 262258)
4月限 4291( 4291)
5月限 138( 138)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 8551( 8334)
6月限 4136( 3936)
TOPIX先物 3月限 13527( 13527)
6月限 4746( 4746)
日経225ミニ 3月限 142629( 142629)
4月限 838( 838)
5月限 210( 210)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1048( 993)
6月限 598( 598)
TOPIX先物 3月限 7069( 7013)
6月限 6432( 6432)
日経225ミニ 3月限 1564( 1564)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2885( 1707)
6月限 3593( 2709)
TOPIX先物 3月限 8983( 8347)
6月限 8176( 8164)
日経225ミニ 3月限 1820( 1820)
4月限 7( 7)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1510( 1455)
6月限 1525( 1525)
TOPIX先物 3月限 9072( 9072)
6月限 10831( 10831)
日経225ミニ 3月限 558( 558)
4月限 107( 107)
5月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1149( 1119)
6月限 1026( 1026)
TOPIX先物 3月限 2850( 2850)
6月限 4565( 4565)
日経225ミニ 3月限 480( 474)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 8884( 8884)
6月限 8401( 8401)
TOPIX先物 3月限 7979( 7979)
6月限 8014( 8014)
日経225ミニ 3月限 75190( 75190)
4月限 2729( 2729)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1791( 710)
6月限 1735( 684)
TOPIX先物 3月限 5801( 5801)
6月限 5898( 5898)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 802( 788)
6月限 746( 746)
TOPIX先物 3月限 1257( 1257)
6月限 2014( 2014)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 493( 293)
6月限 349( 149)
TOPIX先物 3月限 6535( 4893)
6月限 7143( 5501)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 725( 725)
TOPIX先物 3月限 62( 62)
6月限 297( 297)
日経225ミニ 4月限 40( 40)
5月限 26( 26)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
