　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月11日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 15711(　 14527)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8496(　　7427)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 14596(　 14542)
　　　　　 　 　 6月限　　　　9767(　　9713)
日経225ミニ　 　 3月限　　　262264(　262258)
　　　　　 　 　 4月限　　　　4291(　　4291)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 138(　　 138)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　8551(　　8334)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4136(　　3936)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 13527(　 13527)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4746(　　4746)
日経225ミニ　 　 3月限　　　142629(　142629)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 838(　　 838)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 210(　　 210)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1048(　　 993)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 598(　　 598)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7069(　　7013)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6432(　　6432)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1564(　　1564)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2885(　　1707)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3593(　　2709)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8983(　　8347)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8176(　　8164)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1820(　　1820)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 7(　　　 7)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1510(　　1455)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1525(　　1525)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9072(　　9072)
　　　　　 　 　 6月限　　　 10831(　 10831)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 558(　　 558)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 107(　　 107)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 4(　　　 4)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1149(　　1119)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1026(　　1026)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2850(　　2850)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4565(　　4565)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 480(　　 474)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　8884(　　8884)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8401(　　8401)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7979(　　7979)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8014(　　8014)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 75190(　 75190)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2729(　　2729)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1791(　　 710)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1735(　　 684)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5801(　　5801)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5898(　　5898)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 802(　　 788)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 746(　　 746)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1257(　　1257)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2014(　　2014)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 493(　　 293)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 349(　　 149)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6535(　　4893)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7143(　　5501)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 725(　　 725)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　62(　　　62)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 297(　　 297)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　40(　　　40)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　26(　　　26)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース