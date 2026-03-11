外国証券 先物取引高情報まとめ（3月11日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月11日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 14997( 13877)
6月限 10392( 9937)
TOPIX先物 3月限 14811( 13854)
6月限 20229( 19629)
日経225ミニ 3月限 141083( 140276)
4月限 6475( 4625)
5月限 1299( 99)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 22390( 16132)
6月限 17021( 12857)
TOPIX先物 3月限 29336( 28530)
6月限 18512( 18067)
日経225ミニ 3月限 132110( 132103)
4月限 5921( 4671)
5月限 169( 169)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5503( 3005)
6月限 2449( 2447)
TOPIX先物 3月限 6707( 5767)
6月限 5222( 5222)
日経225ミニ 3月限 6252( 6252)
4月限 600( 0)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 18263( 4986)
6月限 15823( 5057)
TOPIX先物 3月限 28287( 11331)
6月限 27270( 12048)
日経225ミニ 3月限 5219( 5219)
4月限 20( 20)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3733( 3280)
6月限 3507( 3371)
TOPIX先物 3月限 7355( 6678)
6月限 8555( 8390)
日経225ミニ 3月限 4507( 4499)
4月限 102( 102)
5月限 8( 8)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 29253( 9134)
6月限 26313( 6887)
TOPIX先物 3月限 34463( 8754)
6月限 25822( 12020)
日経225ミニ 3月限 3666( 3386)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6550( 6404)
6月限 9912( 9909)
TOPIX先物 3月限 15599( 14051)
6月限 13382( 12882)
日経225ミニ 3月限 58426( 58426)
4月限 3264( 3264)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1895( 1595)
6月限 1678( 1495)
TOPIX先物 3月限 5828( 5570)
6月限 6060( 6060)
日経225ミニ 4月限 2( 2)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1297( 601)
6月限 1215( 491)
TOPIX先物 3月限 9440( 7264)
6月限 6490( 6090)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6650( 4732)
6月限 4935( 4735)
TOPIX先物 3月限 1453( 1453)
6月限 1405( 1405)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1196( 1196)
TOPIX先物 3月限 478( 478)
6月限 722( 722)
日経225ミニ 4月限 8( 8)
5月限 7( 7)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 14997( 13877)
6月限 10392( 9937)
TOPIX先物 3月限 14811( 13854)
6月限 20229( 19629)
日経225ミニ 3月限 141083( 140276)
4月限 6475( 4625)
5月限 1299( 99)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 22390( 16132)
6月限 17021( 12857)
TOPIX先物 3月限 29336( 28530)
6月限 18512( 18067)
日経225ミニ 3月限 132110( 132103)
4月限 5921( 4671)
5月限 169( 169)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5503( 3005)
6月限 2449( 2447)
TOPIX先物 3月限 6707( 5767)
6月限 5222( 5222)
日経225ミニ 3月限 6252( 6252)
4月限 600( 0)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 18263( 4986)
6月限 15823( 5057)
TOPIX先物 3月限 28287( 11331)
6月限 27270( 12048)
日経225ミニ 3月限 5219( 5219)
4月限 20( 20)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3733( 3280)
6月限 3507( 3371)
TOPIX先物 3月限 7355( 6678)
6月限 8555( 8390)
日経225ミニ 3月限 4507( 4499)
4月限 102( 102)
5月限 8( 8)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 29253( 9134)
6月限 26313( 6887)
TOPIX先物 3月限 34463( 8754)
6月限 25822( 12020)
日経225ミニ 3月限 3666( 3386)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6550( 6404)
6月限 9912( 9909)
TOPIX先物 3月限 15599( 14051)
6月限 13382( 12882)
日経225ミニ 3月限 58426( 58426)
4月限 3264( 3264)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1895( 1595)
6月限 1678( 1495)
TOPIX先物 3月限 5828( 5570)
6月限 6060( 6060)
日経225ミニ 4月限 2( 2)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1297( 601)
6月限 1215( 491)
TOPIX先物 3月限 9440( 7264)
6月限 6490( 6090)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6650( 4732)
6月限 4935( 4735)
TOPIX先物 3月限 1453( 1453)
6月限 1405( 1405)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1196( 1196)
TOPIX先物 3月限 478( 478)
6月限 722( 722)
日経225ミニ 4月限 8( 8)
5月限 7( 7)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース