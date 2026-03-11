　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月11日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 14997(　 13877)
　　　　　 　 　 6月限　　　 10392(　　9937)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 14811(　 13854)
　　　　　 　 　 6月限　　　 20229(　 19629)
日経225ミニ　 　 3月限　　　141083(　140276)
　　　　　 　 　 4月限　　　　6475(　　4625)
　　　　　 　 　 5月限　　　　1299(　　　99)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 22390(　 16132)
　　　　　 　 　 6月限　　　 17021(　 12857)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 29336(　 28530)
　　　　　 　 　 6月限　　　 18512(　 18067)
日経225ミニ　 　 3月限　　　132110(　132103)
　　　　　 　 　 4月限　　　　5921(　　4671)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 169(　　 169)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5503(　　3005)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2449(　　2447)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6707(　　5767)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5222(　　5222)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6252(　　6252)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 600(　　　 0)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 18263(　　4986)
　　　　　 　 　 6月限　　　 15823(　　5057)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 28287(　 11331)
　　　　　 　 　 6月限　　　 27270(　 12048)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5219(　　5219)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　20(　　　20)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3733(　　3280)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3507(　　3371)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7355(　　6678)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8555(　　8390)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4507(　　4499)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 102(　　 102)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 8(　　　 8)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 29253(　　9134)
　　　　　 　 　 6月限　　　 26313(　　6887)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 34463(　　8754)
　　　　　 　 　 6月限　　　 25822(　 12020)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3666(　　3386)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6550(　　6404)
　　　　　 　 　 6月限　　　　9912(　　9909)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 15599(　 14051)
　　　　　 　 　 6月限　　　 13382(　 12882)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 58426(　 58426)
　　　　　 　 　 4月限　　　　3264(　　3264)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1895(　　1595)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1678(　　1495)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5828(　　5570)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6060(　　6060)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 2(　　　 2)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1297(　　 601)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1215(　　 491)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9440(　　7264)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6490(　　6090)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6650(　　4732)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4935(　　4735)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1453(　　1453)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1405(　　1405)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1196(　　1196)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 478(　　 478)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 722(　　 722)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 7(　　　 7)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

