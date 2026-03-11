「日経225オプション」3月限プット手口情報（11日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 349( 349)
岩井コスモ証券 86( 86)
野村証券 75( 75)
SBI証券 107( 65)
楽天証券 92( 62)
ソシエテジェネラル証券 59( 59)
BNPパリバ証券 36( 36)
三菱UFJeスマート 16( 16)
マネックス証券 9( 9)
松井証券 9( 9)
インタラクティブ証券 5( 5)
日産証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
インタラクティブ証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 48( 48)
SBI証券 33( 23)
フィリップ証券 10( 10)
楽天証券 9( 9)
BNPパリバ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯5万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 49( 49)
インタラクティブ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万4875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 354( 214)
ゴールドマン証券 74( 74)
SBI証券 57( 45)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
東海東京証券 20( 20)
楽天証券 27( 19)
BNPパリバ証券 158( 18)
松井証券 14( 14)
インタラクティブ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
◯5万5250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 74( 74)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 349( 349)
岩井コスモ証券 86( 86)
野村証券 75( 75)
SBI証券 107( 65)
楽天証券 92( 62)
ソシエテジェネラル証券 59( 59)
BNPパリバ証券 36( 36)
三菱UFJeスマート 16( 16)
マネックス証券 9( 9)
松井証券 9( 9)
インタラクティブ証券 5( 5)
日産証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
インタラクティブ証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 48( 48)
SBI証券 33( 23)
フィリップ証券 10( 10)
楽天証券 9( 9)
BNPパリバ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯5万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 49( 49)
インタラクティブ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万4875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 354( 214)
ゴールドマン証券 74( 74)
SBI証券 57( 45)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
東海東京証券 20( 20)
楽天証券 27( 19)
BNPパリバ証券 158( 18)
松井証券 14( 14)
インタラクティブ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
◯5万5250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 74( 74)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース