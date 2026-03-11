「日経225オプション」3月限プット手口情報（11日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1253( 353)
ソシエテジェネラル証券 72( 72)
SBI証券 105( 63)
UBS証券 62( 62)
楽天証券 87( 57)
バークレイズ証券 150( 50)
JPモルガン証券 200( 40)
松井証券 22( 22)
SMBC日興証券 20( 20)
BNPパリバ証券 320( 20)
岩井コスモ証券 15( 15)
東海東京証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
インタラクティブ証券 7( 7)
マネックス証券 4( 4)
安藤証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
ビーオブエー証券 2( 2)
ゴールドマン証券 201( 1)
野村証券 101( 1)
みずほ証券 300( 0)
シティグループ証券 200( 0)
◯5万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ゴールドマン証券 4( 4)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 366( 166)
モルガンMUFG証券 155( 155)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
SBI証券 8( 6)
松井証券 5( 5)
BNPパリバ証券 204( 4)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
立花証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯5万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
BNPパリバ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
◯5万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 959( 159)
ビーオブエー証券 40( 40)
SBI証券 146( 32)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
岩井コスモ証券 18( 18)
SMBC日興証券 15( 15)
BNPパリバ証券 115( 15)
三菱UFJeスマート 12( 12)
松井証券 10( 10)
楽天証券 10( 8)
モルガンMUFG証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
インタラクティブ証券 2( 2)
