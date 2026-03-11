　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万4000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1253(　 353)
ソシエテジェネラル証券　　　　　72(　　72)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 105(　　63)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　62(　　62)
楽天証券　　　　　　　　　　　　87(　　57)
バークレイズ証券　　　　　　　 150(　　50)
JPモルガン証券　　　　　　　　 200(　　40)
松井証券　　　　　　　　　　　　22(　　22)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　20(　　20)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 320(　　20)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　15(　　15)
東海東京証券　　　　　　　　　　10(　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 9(　　 9)
インタラクティブ証券　　　　　　 7(　　 7)
マネックス証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 2(　　 2)
ゴールドマン証券　　　　　　　 201(　　 1)
野村証券　　　　　　　　　　　 101(　　 1)
みずほ証券　　　　　　　　　　 300(　　 0)
シティグループ証券　　　　　　 200(　　 0)


◯5万4125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万4250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 366(　 166)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 155(　 155)
ソシエテジェネラル証券　　　　　20(　　20)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 204(　　 4)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
立花証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万4375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　25(　　25)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万4500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 959(　 159)
ビーオブエー証券　　　　　　　　40(　　40)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 146(　　32)
ソシエテジェネラル証券　　　　　26(　　26)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　18(　　18)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　15(　　15)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 115(　　15)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　12(　　12)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　 8)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 5(　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)