　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万6000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 431(　 431)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 297(　 171)
楽天証券　　　　　　　　　　　 137(　 117)
松井証券　　　　　　　　　　　　42(　　42)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　35(　　35)
ソシエテジェネラル証券　　　　　33(　　33)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　33(　　33)
インタラクティブ証券　　　　　　12(　　12)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　11(　　11)
マネックス証券　　　　　　　　　11(　　11)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 9(　　 9)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万5875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯5万5750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　48(　　48)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　26(　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万5500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 308(　 108)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　99(　　57)
ソシエテジェネラル証券　　　　　30(　　30)
松井証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
楽天証券　　　　　　　　　　　　35(　　13)
ゴールドマン証券　　　　　　　　10(　　10)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 9(　　 9)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
マネックス証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
シティグループ証券　　　　　　 200(　　 0)


◯5万5375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　17(　　17)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万5250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 376(　 176)
ソシエテジェネラル証券　　　　　16(　　16)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
シティグループ証券　　　　　　 200(　　 0)


◯5万5125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)