「日経225オプション」3月限コール手口情報（11日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 431( 431)
SBI証券 297( 171)
楽天証券 137( 117)
松井証券 42( 42)
三菱UFJeスマート 35( 35)
ソシエテジェネラル証券 33( 33)
モルガンMUFG証券 33( 33)
インタラクティブ証券 12( 12)
岩井コスモ証券 11( 11)
マネックス証券 11( 11)
BNPパリバ証券 9( 9)
安藤証券 4( 4)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
SBI証券 2( 0)
◯5万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 48( 48)
SBI証券 26( 10)
三菱UFJeスマート 4( 4)
松井証券 4( 4)
楽天証券 3( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 308( 108)
SBI証券 99( 57)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
松井証券 20( 20)
楽天証券 35( 13)
ゴールドマン証券 10( 10)
岩井コスモ証券 9( 9)
BNPパリバ証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
マネックス証券 4( 4)
フィリップ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
シティグループ証券 200( 0)
◯5万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 376( 176)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
松井証券 10( 10)
楽天証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
シティグループ証券 200( 0)
◯5万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
