「日経225オプション」3月限コール手口情報（11日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1172( 622)
モルガンMUFG証券 200( 100)
SBI証券 256( 78)
楽天証券 78( 54)
ソシエテジェネラル証券 103( 53)
JPモルガン証券 47( 47)
ゴールドマン証券 145( 45)
松井証券 42( 42)
三菱UFJeスマート 31( 31)
SMBC日興証券 30( 30)
BNPパリバ証券 27( 27)
東海東京証券 20( 20)
インタラクティブ証券 16( 16)
UBS証券 115( 15)
岡三証券 10( 10)
岩井コスモ証券 6( 6)
マネックス証券 5( 5)
フィリップ証券 2( 2)
バークレイズ証券 52( 2)
広田証券 2( 2)
HSBC証券 2( 2)
ビーオブエー証券 850( 0)
三菱UFJ証券 200( 0)
シティグループ証券 200( 0)
野村証券 200( 0)
◯5万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
BNPパリバ証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯5万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
BNPパリバ証券 7( 7)
岩井コスモ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
楽天証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 94( 14)
SBI証券 6( 6)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 162( 162)
ゴールドマン証券 34( 34)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
BNPパリバ証券 22( 22)
SBI証券 35( 17)
岩井コスモ証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 12( 12)
松井証券 11( 11)
インタラクティブ証券 5( 5)
楽天証券 12( 2)
◯5万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
