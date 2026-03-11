札幌・中央警察署は2026年3月11日、住居侵入と強盗、不同意性交の疑いで、美唄市に住む自称・個人事業主の中島邦博容疑者（49）を逮捕しました。



中島容疑者は1月8日午後11時ごろから翌日午前1時ごろまでの間、札幌市中央区のアパート一室に侵入し、住人の女性（20代）に対して性的暴行を加えたうえ、スマートフォン1台ほか13点（時価合計約9万1540円相当）を奪った疑いがもたれています。





1月9日午前1時すぎ、女性から「寝ていたら襲われた」と110番通報があり事件が発覚しました。警察によりますと、中島容疑者はアパート1階の窓ガラスを割って室内に侵入し、就寝中の女性にドライバーを突きつけて「静かにしろ」などと脅迫して性的暴行を加えたということです。女性は1人暮らしで、中島容疑者と面識はなく、警察が行方を追っていました。中島容疑者は1月25日以降、共同住宅の一室に侵入しキャリーバッグなど合わせて17点（時価合計48万6200円相当）を盗んだ疑いや、女性の部屋に侵入し下着など合わせて4点（時価合計600円相当）を盗んだ疑いでこれまで2度逮捕されていて、その後の捜査で中島容疑者が今回被害にあった女性名義のカードを持っていたことから事件への関与が浮上したということです。中島容疑者は「分からないので弁解することもありません」と容疑を否認しています。警察は、余罪についても捜査しています。