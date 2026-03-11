夕方になると顔がくすんだように感じるのはなぜ？40代以降に起こりやすい血流変化
お昼過ぎまでは問題なかったのに、夕方になると顔色が冴えない。鏡を見ると、なんとなく疲れて見える気がすることありませんか？40代以降は、肌そのものだけでなく血流や水分バランスの変化によって、顔の印象が変わりやすくなることがあります。
血流の巡りがゆるやかに変わる
年齢を重ねると、血流の巡りは少しずつ変化します。特に長時間のデスクワークや同じ姿勢が続くと、首や肩まわりの筋肉が緊張しやすくなり、顔周囲の血流も滞ることに。血液の循環がゆるやかになると、肌の血色が弱く見え、くすんだ印象に感じられることがあります。
夕方は肌の水分量が下がりやすい
日中の空調や紫外線、乾燥した環境などの影響で、時間が経つにつれて角層の水分量は少しずつ低下します。肌の水分が不足すると光の反射が乱れ、透明感が弱く見えることがあるのです。夕方になると顔色が暗く感じられる背景には、こうした乾燥の影響も考えられます。
小さな習慣が印象を変えることも
長時間同じ姿勢を続けない、首や肩を軽く動かす、こまめに保湿するなど、血流や乾燥を整える習慣が役立つことがあります。強いマッサージよりも、日常の中で巡りを促すことが大切です。
夕方のくすみは、肌の老化だけが原因とは限りません。血流や乾燥など、その日のコンディションが肌印象に影響することもあります。変化の仕組みを知ることで、必要以上に悩まずに向き合っていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事の内容は、皮膚科専門医の一般的な医学的知見をもとに、編集部が構成しています
