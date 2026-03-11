クボタスピアーズ大阪が4/18にファン感謝祭を開催

11日（水）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）のクボタスピアーズ大阪が、4月18日（土）に2025-26シーズンのファン感謝祭を行うとクラブ公式SNSで発表した。

毎年シーズン終わりに開催されるクボタのファン感謝祭。昨シーズンはサイン会や写真会、バレー体験など選手とファンの交流イベントや運動会が実施された。運動会ではファン参加型競技が取り入れられ、普段とは違う選手の姿を見ることができる機会となった。

2025-26シーズンのファン感謝祭はクボタ本社内体育館を会場に、終日の開催を予定している。詳細は27日（金）にファンクラブ会員向けにメールマガジンが配信される。また、現在ファンクラブ会員ではない方も26日（木）までの入会で、ファン感謝祭の詳細を確認、申込することができる。

ファンクラブへの入会は、クボタ公式SNSの投稿内にあるURLから可能。なお、ファン感謝祭への申し込みが多数の場合は、受付を締め切る場合がある。

今シーズンのVリーグ男子 西地区で首位に立っているクボタ。プレーオフに進出して優勝を決め、最高のファン感謝祭とすることができるか。