ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBが10日（日本時間11日）、米ヒューストンで行われ、イタリアが8-6で米国から大金星。3戦全勝とした。優勝候補筆頭とみられた米国は3勝1敗で1次ラウンド終了。プールBの準々決勝進出チームは11日（同12日）に行われるイタリア―メキシコ戦の結果次第となった。

イタリアが勝った場合が最もシンプルで4戦全勝のイタリア、3勝1敗の米国、2勝2敗のメキシコの順となり、1位・イタリアと2位・米国が準々決勝進出となる。

ただメキシコが勝った場合、3チームが「3勝1敗」で並ぶ。勝率が並んだ場合はまず「同率チーム間の対戦で、守備アウト数あたりの失点数が少ない」というルール、すなわち失点率が適用される。

現状は以下の通り。

・米国の失点率は「0.2037」

※18回（54アウト）で、メキシコに3失点、イタリアに8失点の合計11失点。

・イタリアの失点率は「0.2222」

※9回（27アウト）で、米国に6失点。

・メキシコの失点率は「0.2083」

※8回（24アウト）で米国に5失点。

■イタリアが勝利

→イタリアと米国が突破

■メキシコが5得点以上で勝利

→メキシコと米国が突破

■メキシコが4得点以下で勝利

→メキシコとイタリアが突破

※9回で終了した場合

注目の大一番は日本時間12日午前8時に開始する。また、同午前9時からプールDのベネズエラとドミニカ共和国の試合も行われ、敗れたチームが2位通過で、日本と準々決勝で対戦する。



（THE ANSWER編集部）