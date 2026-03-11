ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを全勝突破した。11日に日本を出発し、同日の現地時間午前3時半ごろに決戦の地マイアミに到着。選手の首元には、“お揃い”のアイテムが散見された。

10日に東京ドームで行われたチェコ戦後に空港へ移動。日本時間11日の午前3時頃にJAL（日本航空）の飛行機で離陸しマイアミに向かっていた。空港には、警官のバイクがズラリ。バスの後ろには装甲車と思われる車も配置され、厳戒警備での移動となった。

牧秀悟、高橋宏斗ら到着した選手の首元には、大谷翔平が公式アンバサダーを務めるオーディオブランド「Beats by Dre」のヘッドホンがつけられていた。前日には、藤平尚真が自身のインスタグラムで、「大谷翔平」と書かれ、「Beats by Dre」のロゴが記された箱を持った写真を公開。大谷にメンションをつけて「ありがとうございます」と感謝していた。

どうやら大谷がプレゼントした様子。3万円から数十万円するものまである高級ヘッドホンで、大谷もインスタグラムのストーリー機能で鈴木誠也が同様のヘッドホンをつけた写真を公開していた。



（THE ANSWER編集部）