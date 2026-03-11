東日本大震災から15年 能登半島地震で被災の石川でも鎮魂の祈り 震災の“記録と記憶” 次世代へ
あれから15年。東日本大震災以降、いまだ2万6000人を超える方の避難生活は続いていて、中には石川に移り住んだ方々も多くいます。地震の発生時刻には石川県内でも、鎮魂の祈りがささげられました。
「黙とう…」
午後2時46分。輪島市役所。
岩手から応援の職員：
「親族は大丈夫だったのですが、周りの知っている地域の人が亡くなっているので、そういう人たちに思いを込めて黙とうした」
「14時46分。黙とう」
金沢市内のカフェに集まったのは、東北から北陸へ移り住んできた人と、能登半島地震で金沢に避難している人たちです。
福島県から移住した人：
「第2の人生の一番豊かな時期を、原発事故によって無くなってしまったというのが、何とも言えずに悲しい」
東北からの避難者らが毎年開いてきた集会。
2年前からは、能登の被災者も招いて交流を深めています。
輪島から避難した人：
「なくなったのは仕方がないので、一人で悲しんでいても仕方がないから、色々なところに参加してストレスを抑えて頑張っています」
それぞれの地で被災した人たちを結び付けたのは、金沢大学の学生たちです。
学生ボランティア代表・片田 陽心 さん：
「僕ら学生という若い立場が当時のことを学ぶことで、今後『何ができるか』、『何を伝えることができるのか』ということを考える場でもありたい」
遠く離れた2つの被災地を結び付けている絆は、人々の交流だけにとどまりません。
「東日本大震災の復興を願った種です」
10日、金沢市の近江町市場で、能美市の辰口中学校の生徒たちが配っていたのは、ヒマワリの種。
実はこの種、津波で甚大な被害を受けた宮城県名取市の閖上地区のヒマワリから収穫されたもの。
辰口中学校では、2013年にこの種を譲り受け、大切に育ててきました。
辰口中学校3年生・海道 信輝 さん：
「東日本大震災は15年前のことですけど、そのことがヒマワリに詰まっていると思うので、その種を途切らせないことで、しっかりともらった方たちには育ててほしい」
震災の記録と記憶。そのバトンは、次の世代へも着実に受け継がれています。