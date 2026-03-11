“可愛すぎる”卓球女子21歳、オフショットにネット騒然「世界一美しいまなざし」
“かわいすぎる卓球女子”として話題の菊池日菜が10日までにInstagramを更新。オフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】“可愛すぎる”と話題・卓球女子21歳、「透明感スゴイ」モデル姿、試合姿など（11枚）
モデル姿や試合姿などで注目を集めている菊池。そんな彼女が「ハンバーグ」と投稿したのは自身のオフショット。目の前の食事を見つめ優しく微笑む姿を収めた。ファンからは「世界一美しいまなざし」「凛々しいやら、かわいいやら」などの声が集まった。
一昨年3月には芸能プロダクション「seju」に所属し、タレント活動をスタートした菊池は、卓球で全国大会に出場するほどの実力者。プロダクションに所属する前からSNSを積極的に活用しユニフォーム姿やオフショットを公開。“かわいすぎる卓球女子”とネットからの支持を集めていた。タレント活動開始後は、雑誌グラビアなどにも挑戦している。
引用：「菊池日菜」X（@hina_ii211）
引用：「菊池日菜」X（@hina_ii211）