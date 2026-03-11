アメリカメディアは「イランがホルムズ海峡に機雷を敷設しはじめた」と報じました。すでに数十個が敷設されたと報じられていますが、ガソリン価格は今後どうなるのでしょうか？

イラン情勢を受けて乱高下が続く原油価格。アメリカの原油先物価格は、3月9日に1バレル＝120ドル近くまで急騰していましたが、10日未明には一時77ドル台となり、40ドル以上急落。



トランプ大統領の「戦争はほぼ完全に終結した」との発言をきっかけに、中東の混乱が早期に収束するとの期待感も浮上しました。

週末には「170円超」も？

名古屋市内のガソリンスタンドでは、レギュラーガソリンの価格が1週間前から4円上がり、11日は148円。午前中から多くの車が列を作っていました。

（タカラ石油 古渡給油所 山内三慶店長代理）

Q.ガソリン価格は上がる？

「社長の方からは『週末になるとかなり価格が上がるので』と言われている」



Q.どれくらい上がる？

「20円近く、そこから上がっていくのではないか。170円ちょっと超えるんじゃないか」

異常「オイルショックでも、こんなに上がらなかった」

ガソリンスタンドで働いて半世紀ほどだという山内さんも、今週末にはびっくりの値上げになると予想します。



（山内店長代理）

Q.これまでに一気に20円近く上がることは？

「今まではない（上がっても）5円とか10円くらいで、20円とか30円は記憶にない」

Q.20円上がるかも…というのはどう見る？

「異常。（1970年代～80年代の）オイルショックでも、こんなに上がらなかった」

値上がり前に客足増？

今のところ、客が急激に増えているわけではありませんが、12日、13日の間に駆け込み客が増えるのではとみています。



（山内店長代理）

「いまは15リットル入れて2400円。ここから400円～500円上がるかも」

11日、給油に訪れていた人たちは…



（客）

「テレビで東京とか200円になると聞いたので、そんなに減っていないけど、いっぱいにしておこうと急いで来た」



「車は毎日必要で乗っているので（値上げは）大変。犬の散歩で遠方に行くので…」



Q.ガソリン価格が上がったら犬の散歩も近場に？

「そうですね、本当にそう」

稼ぎ時なのに…懸念される買い控え

暖かくなり、これからゴールデンウイークにかけて、ガソリンスタンドにとっては書き入れ時ですが、懸念されるのは値上げに伴う買い控えです。



（山内店長代理）

「稼ぎ時っていう時にこんな状態。売り上げはなかなか上がらないんじゃないか。早く原油（価格）が安定してほしい」