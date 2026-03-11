水曜日のカンパネラが、本日3月11日(水)に、各地のホールを巡るツアー＜プレミアムライブ2026＞の開催を発表し、あわせてツアービジュアルを公開した。

本ツアーは、昨年より開催している＜プレミアムライブ＞シリーズの最新公演。これまで水曜日のカンパネラが訪れたことのない地域のホールを巡るツアーとなっており、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめるライブとなっている。

すでに6カ所の公演が発表されていたが、新たに6月6日(土)に福井県・フェニックス・プラザでの開催も決定。これにより、本ツアーは全国7カ所を巡るツアーとなる。チケットは現在発売中。