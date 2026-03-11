水曜日のカンパネラ、全7ヶ所のホールツアー＜プレミアムライブ2026＞開催決定
水曜日のカンパネラが、本日3月11日(水)に、各地のホールを巡るツアー＜プレミアムライブ2026＞の開催を発表し、あわせてツアービジュアルを公開した。
本ツアーは、昨年より開催している＜プレミアムライブ＞シリーズの最新公演。これまで水曜日のカンパネラが訪れたことのない地域のホールを巡るツアーとなっており、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめるライブとなっている。
すでに6カ所の公演が発表されていたが、新たに6月6日(土)に福井県・フェニックス・プラザでの開催も決定。これにより、本ツアーは全国7カ所を巡るツアーとなる。チケットは現在発売中。
■＜プレミアムライブ 2026＞
4月18日(日)静岡・菊川文化会館アエル
5月2日(土)茨城・常陸大宮市文化センター（ロゼホール）
5月30日(土)山口・下関市民会館
5月31日(日) 佐賀・鳥栖文化会館
6月6日(土)福井・フェニックス・プラザ
6月7日(日)愛知・パティオ池鯉鮒（知立市文化会館）
6月20日(土)京都・文化パルク城陽
