ホロライブ・さくらみこ、『ポケモン人生縛り』で犠牲者が続出「バイオより心臓に悪い配信で草」
「ホロライブ」所属のVTuber・さくらみこさんが、11日までに自身のチャンネルで『ポケットモンスター ファイアレッド』を使った“人生縛り”実況を配信。ついに犠牲者が出て、阿鼻叫喚の声が上がった。
【写真】みこさんの慢心で出た初の犠牲ポケモンとは（1：38：04ごろ）
“人生縛り”とは、ひんし状態になったポケモンが二度と使用できなくなるルール。最近では同事務所の猫又おかゆさんも同じルールで『ポケットモンスター エメラルド』をプレイしており、人気を博している。
前回の配信では序盤でライバルに敗北し、企画が一旦リセット。再スタートして「おつきみやま」攻略を目指したみこさんだったが、ロケット団したっぱが繰り出したコラッタの“しっぽをふる”×3→“でんこうせっか”のコンボで、手持ちの「マンキー」がひんしに。ついに初の犠牲者が出てしまった。
さらにその後も、タイプ相性を間違えたことで、別のトレーナーが出した「マダツボミ」に「イシツブテ（ニックネーム：イワテケン）」をぶつけてしまい、ひんし。故郷・岩手県の応援ポケモンに任命されている「イシツブテ」を犠牲にしてしまった彼女は、「おれ岩手に帰れないよ！」と悲鳴を上げた。
犠牲者続出の配信に、リスナーからは「慢心ダメ絶対」「バイオより心臓に悪い配信で草」「見てる分にはほんまにおもろい」「小学生ですら秒で覚える相性を間違えるのか…」「一歩間違えたら、打ち切りになりそう」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Miko Ch. さくらみこ」
【写真】みこさんの慢心で出た初の犠牲ポケモンとは（1：38：04ごろ）
“人生縛り”とは、ひんし状態になったポケモンが二度と使用できなくなるルール。最近では同事務所の猫又おかゆさんも同じルールで『ポケットモンスター エメラルド』をプレイしており、人気を博している。
さらにその後も、タイプ相性を間違えたことで、別のトレーナーが出した「マダツボミ」に「イシツブテ（ニックネーム：イワテケン）」をぶつけてしまい、ひんし。故郷・岩手県の応援ポケモンに任命されている「イシツブテ」を犠牲にしてしまった彼女は、「おれ岩手に帰れないよ！」と悲鳴を上げた。
犠牲者続出の配信に、リスナーからは「慢心ダメ絶対」「バイオより心臓に悪い配信で草」「見てる分にはほんまにおもろい」「小学生ですら秒で覚える相性を間違えるのか…」「一歩間違えたら、打ち切りになりそう」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Miko Ch. さくらみこ」