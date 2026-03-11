Amber’sが、4月から放送されるドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』オープニングテーマを担当することが決定した。

ドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』はコミックレーベル「U-NEXT Comic」の菊屋きく子による同名作。29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸(かみす ふみゆき)と順調に交際をしていた小吹蓉子(こぶき ようこ)、そして神栖の妻・怜(れい)による奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンス作品だ。

「エデン」はドラマのために書き下ろした新曲で、 “孤独”をテーマに愛にすがる心と幻想への決別を描いた一曲。アレンジャーにはAmber’sの数々の楽曲プロデュースを手がけた小名川高弘を迎え、 テクニカルなギターフレーズと切迫感のあるピアノラインとダイナミックなバンドサウンドが絡むミディアムチューンとなっている。

ドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』は動画配信サービス「U-NEXT」で3月25日(水)21時より各話１週間独占先行配信、4月1(水) 24時30分から放送スタート。オープニングテーマ「エデン」は4月2日(木)に配信リリースされることが決定した。

■Amber’sコメント

思い描く理想と抗えない現実の隔たりをテーマに、本作の登場人物の心の動きに重ねながら「エデン」を書き下ろしました。自分自身も心当たりのある感情がいくつもあり、誰もが抱える願いや迷い、そしてその中で生まれる感情の揺らぎを描いています。OPとして物語の始まりに感情の輪郭を映す一曲として、ドラマとともにこの楽曲の世界も楽しんでいただけたら幸いです。

■「エデン」

2026年4月2日(木)配信スタート

（テレ東系ドラマNEXT「水曜日、私の夫に抱かれてください」オープニングテーマ）

■＜Amber’s split tour 2026 ”DOUBLE STEAL”＞

5月15日（金）OPEN 18:30 / START 19:00 横浜ReNY beta【神奈川】

5月29日（金）OPEN 18:30 / START 19:00 柏PALOOZA【千葉】

5月31日（日）OPEN 16:30 / START 17:00 池下UPSET【愛知】

チケット販売はこちらから：https://l-tike.com/amber-s/

■＜Amber’s ONEMAN LIVE 2026＞

6月26日（金）OPEN 18:30 / START 19:00 青山RizM【東京】

チケット販売はこちらから：https://l-tike.com/amber-s/