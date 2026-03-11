ギャルモデル、高校時代の元カレは「一番喧嘩が強い男の子」タイマンぼっ発の修羅場も
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#10が10日夜放送された。#10の番組後半には、令和ギャルたちの恋愛企画「バイブスラブ」第2弾が放送された。
【写真】安西ひろこ47歳、話題になった美脚
「バイブスラブ」では、派手な外見への偏見や過去の恋愛に傷ついたギャルたちが、宮古島を舞台に恋愛模様を繰り広げる。今回、ギャルの心を射抜けなかった男性が翌朝帰宅となる「脱落ルール」が発動。過去の恋愛でトラウマを抱えたギャルたちの本音、予測不能な恋の行方にスタジオMC陣も注目の展開となった。
スタジオでは、AKB48の元メンバー・入山杏奈と、ギャルモデル・今井アンジェリカをゲストに迎え、「学生時代の恋愛」をテーマにトークが白熱。入山は「中学2年生の時に、学校の先輩を好きになった」と初々しい学生時代の恋愛エピソードを当時の写真とともに披露。「一緒に登下校したり...」と当時を振り返り、屋敷から「先輩とはお付き合いしたってこと？」と聞かれると、「付き合ってなかったんですけど、両思いみたいな感じで」と甘酸っぱい思い出を語る。これを聞いた森田は「ええなぁ...久しくないわ、両思い」と思わず本音をこぼし、相方のさらば青春の光・東ブクロから「気持ち悪い発言やな」とツッコミを入れられる場面も。
一方、今井は「一番喧嘩が強い男の子と付き合ってた」と、ギャルらしい高校時代の恋愛を回顧。スタジオで当時の彼氏とバイクに乗ったお揃いの「コルク半（ヘルメット）」姿の2ショット写真が公開されると、まさに“ヤンチャ”なカップル写真にMC陣は「すごいな、これ」と爆笑。
さらに今井は、その元カレとの修羅場エピソードも暴露。「（元カレに）『この子とは遊んじゃいけないよ』って言われて、なんでだろうって思って自分で確かめようと、その子に『遊ぼう』って連絡した」と振り返った今井。そこで、今井が女の子と言い合いになった末、相手が今井の彼氏を呼び出したことで、駆けつけた彼氏と、その場にいた別の男性のタイマンがぼっ発。今井は当時の心境について、「ヤバい！ タイマン始まった！ どうなっちゃうの？って思ったら、（彼氏が）勝ったから、“ひとなき”を得た」と謎の言葉で振り返り、すかさず森田が「事なき？ 事なきのこと？ “事なきを得た”やな」と鋭くツッコミ。まさかのオチに一同爆笑の結末となった。
『愛のハイエナ season5』#10はABEMAにて見逃し配信中。
