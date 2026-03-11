2児の母・安田美沙子、スタッフへ手作りケーキを差し入れ「朝からケーキを焼くなんてすごい」「お店のクオリティ」の声

2児の母・安田美沙子、スタッフへ手作りケーキを差し入れ「朝からケーキを焼くなんてすごい」「お店のクオリティ」の声