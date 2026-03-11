2児の母・安田美沙子、スタッフへ手作りケーキを差し入れ「朝からケーキを焼くなんてすごい」「お店のクオリティ」の声
【モデルプレス＝2026/03/11】タレントの安田美沙子が3月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。スタッフのために手作りしたキャロットケーキを披露した。
【写真】43歳2児のママタレ「断面が美しい」スタッフへの手作りキャロットケーキ
安田は「朝から撮影」「スタッフさんにキャロットケーキ焼いたよ」とつづり、「＃キャロットケーキ」とハッシュタグを添え写真を投稿。白いクリームがたっぷりとかかった手作りケーキを公開した。撮影現場のスタッフが食べやすいように等間隔にカットされており、細やかな気遣いがうかがえる。
この投稿には「朝からケーキを焼くなんてすごい」「手作りの差し入れなんてスタッフさんも喜びそう」「断面が美しい」「お店のクオリティ」「忙しいのに丁寧に暮らしていて尊敬」「クリーム美味しそう」「めちゃくちゃ美味しそう」といった声が上がっている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
