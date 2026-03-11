元“ギャルのカリスマ”47歳の現在に驚き “話題の美脚”も謙遜「奇跡の1枚なんで」
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#10が10日放送された。#10のスタジオには、元“ギャルのカリスマ”こと、タレント・安西ひろこをゲストに迎え、トークを展開した。
森田は「俺たちの青春」「カリスマ」と大興奮で安西を迎え入れつつ、「（収録が）始まる前、芸能界で本当に色々あったんやろうなってぐらい腰低かった」と、平成を駆け抜けたカリスマの謙虚な姿勢に驚きの声を上げた。
また、SNSで話題を呼んだ現在47歳となった安西の“ミニスカ美脚”写真がスタジオで公開されると、安西は「50枚ぐらい撮った中の奇跡の1枚なんです」と謙遜。「実は『愛のハイエナ』に出るために、めちゃめちゃ減量してきたんです」と、番組出演に向けてストイックに体作りをしてきたことも明かし、MC陣を驚かせていた。
【写真】安西ひろこ47歳、話題になった美脚
『愛のハイエナ season5』#10はABEMAにて見逃し配信中。