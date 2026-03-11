平祐奈、ミニ丈×黒タイツで美脚際立つ「脚のラインが綺麗すぎて見惚れる」「シンプルなのに存在感ある」と反響
【モデルプレス＝2026/03/11】女優の平祐奈が3月10日、自身のInstagramを更新。シックな装いを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳朝ドラ女優「脚のラインが綺麗すぎて」黒タイツで美脚際立つ
平は「可愛いものと出会えちゃって嬉しかった日」とつづり、黒のジャケットにフリルシャツ、ミニ丈のボトムスを合わせたコーディネートを投稿。手元には上品なバッグを携え、落ち着いた雰囲気の空間で微笑むショットを公開した。グレーのボトムスに合わせた黒タイツが、美しい脚のラインを際立てている。
この投稿には「黒タイツ似合いすぎ」「脚のラインが綺麗すぎて見惚れる」「洗練されたビジュアルで最高」「シンプルなのに存在感ある」「今日も可愛さ更新してる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
