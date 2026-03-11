及川光博が、2年ぶり21作目となるオリジナルアルバム『TAKE IT ROSY！』を5月6日(水)にリリースすることが決定した。

今年の5月29日にデビュー30周年を迎える及川光博。本作は、まさに「大ミッチー祭り☆」と呼ぶにふさわしいバラエティ豊かな内容で、アルバム全体にアニバーサリームードが漂う、爽快で華やかな作品に仕上がっている。リード曲「スターダスト・カーニバル」は、ビッグバンドアレンジを施したゴージャスなパーティーチューン。聴いているだけで、まるでミッチーのワンマンショーに参加しているかのような躍動感あふれる1曲だ。

▲初回限定盤ジャケット

初回限定盤には、通常盤共通のDisc1（全9曲）に加え、Disc2として、これまでにリリースされた楽曲をRemixし30周年を盛り上げる「NON-STOP ROSY MIX」 (全12曲）を収録。さらにA4サイズのスペシャルPhotobookと、ミッチーとの2ショット写真を飾れる「2SHOTフォトスタンド♡」が付属する豪華デジパック仕様の完全保存版となっている。

なお、3/22（日）23:59までに対象の限定ECサイト（Amazon、HMVオンライン、楽天ブックス・VOS）にて予約した方には先着特典としてA5クリアファイル（サイト別全3種）をプレゼント。さらに、セブンネットショッピングでは限定特典として[TAKE IT ROSY！特製トート型エコバッグ]を先着でプレゼントされるとのことだ。

■ニューアルバム『TAKE IT ROSY！』

2026年5月6日(水)発売 ・初回限定盤

【Disc1+Disc2+Photobook＋2SHOTフォトスタンド♡】

VIZL-2522

￥8,470（税抜価格 ￥7,700） ・通常盤【CD】

VICL-66144

￥3,300（税抜価格 ￥3,000） ＜収録曲＞

[Disc1] TAKE IT ROSY！ ※初回・通常共通

1​. 30周年のマーチ

2​. スターダスト・カーニバル

3​. FAKE IN LOVE

4​. Take It Rosy

5​. デンジャラス・ビューティー

6​. 心配性エレジー

7​. 明日も。

8​. 君はトレビアン

9​. 30周年のマーチ 〜合唱〜 [Disc2] NON-STOP ROSY MIX<30th Anniversary Bonus Disc> ※初回限定盤のみ

1​. バラ色の人生

2​. Don’t Stop Me Baby

3​. 気まぐれラプソディー

4​. 今夜、桃色クラブで。

5​. Shinin’ Star

6​. メロディアス

7​. みず色ワンピース

8​. 敏感・センシビリティー

9​. インフィニティ∞ラブ

10​. Wish

11​. Q​.I​.D​.

12​. コングラッチュレーション！！ ＜対象商品＞

「TAKE IT ROSY！」オリジナルA5クリアファイル（全3種）

＜対象オンラインショップ＞

HMV&BOOKS online（オリジナルA5クリアファイル絵柄A）

Amazon.co.jp（オリジナルA5クリアファイル絵柄B）

楽天ブックス / VICTOR ONLINE STORE（オリジナルA5クリアファイル絵柄C）

＜対象期間＞

2026年3月11日（水）18:00〜3月22日（日）23:59まで

＜予約URL＞

■HMV&BOOKS online

初回限定盤：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16740822

通常盤：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16740823

■Amazon.co.jp

初回限定盤：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GRGG82FY

通常盤：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GRFX19CZ

■楽天ブックス

初回限定盤：https://books.rakuten.co.jp/rb/18563698/

通常盤：https://books.rakuten.co.jp/rb/18563699/

■VICTOR ONLINE STORE

初回限定盤：https://victor-store.jp/item/107720

通常盤：https://victor-store.jp/item/107721

※Amazon.co.jp、楽天ブックスでは早期予約特典付きのカートがアップされますので、特典をご希望のお客様は、特典付き商品をお買い求めください。 【セブンネットショッピングオリジナル特典】

セブンネットショッピングで対象商品をご予約・ご購入の方に、オリジナル特典「TAKE IT ROSY！特製トート型エコバッグ」をプレゼント。特典は先着でなくなり次第終了となります。

まとめページURL

https://7net.omni7.jp/search/?keyword=oikawamitsuhiro20260506&searchKeywordFlg=1

■初回限定盤[Disc1+Disc2+Photobook＋2SHOTフォトスタンド♡]

：￥8,470（税抜価格 ￥7,700）

https://7net.omni7.jp/detail/1301592932

■通常盤[CD]：VICL-65958 ￥3,300（税込）

https://7net.omni7.jp/detail/1301592933 【配信情報】

ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて5月6日より配信

※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、Qobuz

■＜及川光博 30周年☆ワンマンショーツアー2026「TAKE IT ROSY！」＞

4月04日(土) 埼玉 三郷市文化会館 大ホール 15:15開場/16:00開演

4月11日(土) 宮城 トークネットホール仙台 大ホール 17:15開場/18:00開演

4月18日(土) 愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール 17:15開場/18:00開演

4月25日(土) 千葉 千葉県文化会館 大ホール 17:15開場/18:00開演

5月09日(土) 東京 J:COMホール八王子 17:15開場/18:00開演

5月17日(日) 兵庫 神戸国際会館こくさいホール 16:45開場/17:30開演

5月23日(土) 福岡 福岡市民ホール 大ホール 16:45開場/17:30開演

5月30日(土) 東京 東京ガーデンシアター 17:00開場/18:00開演

6月06日(土) 北海道 カナモトホール（札幌市民ホール） 16:45開場/17:30開演

6月27日(土) 大阪 オリックス劇場 17:15開場/18:00開演

6月28日(日) 大阪 オリックス劇場 15:15開場/16:00開演 指定席\9,900(税込) ゴーゴー！シート\5,500(税込) サイコー！列シート\3,300 (税込)

※ゴーゴー！シート＆サイコー！列シートの設定がない会場もありますので、ご注意ください。