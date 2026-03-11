「機界戦隊ゼンカイジャー」森日菜美「人生初の短さ」ボブイメチェンに絶賛の声「新鮮で素敵」「顔の綺麗さが際立ってる」
【モデルプレス＝2026/03/11】女優の森日菜美が3月10日、自身のInstagramを更新。人生初の短いヘアスタイルを披露し、注目を集めている。
【写真】24歳戦隊作品ヒロイン「新鮮」人生初ボブにイメチェン
森は「役作りの為に、ばっさりーー！」とつづり、これまでのロングヘアから、顎のラインまで短くカットしたボブスタイルを公開。「ボブもりひなもよろしくお願いします」と、ガラリと印象を変えた姿を披露した。また、ストーリーズでも「人生初の短さ！毎日新鮮過ぎてます」とコメントを添えている。
この投稿に、ファンからは「最高に似合ってる」「可愛すぎ」「新鮮で素敵」「顔の綺麗さが際立ってる」「新しい役が楽しみすぎる」「イメチェン大成功」「優勝」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆森日菜美、ボブスタイルで「人生初の短さ」
◆森日菜美のイメージチェンジに絶賛の声
