テレビ朝日は１１日、東京・六本木の同局で「２０２６年春 テレビ朝日改編説明会」を行い、ＡＩをテーマにした新番組を放送すると発表した。

６月から水曜・深夜０時１５分開始の「ＡＩ大作戦」を放送することを発表。番組ＭＣには「バイキング」小峠英二が就任し、ＡＩクリエイターと持ち込まれ屋ミッションに挑む、新感覚バラエティー。進行は同局の渡辺瑠海アナウンサーが務める。

コンテンツ編成局・総合編成部長の河野太一氏は「不可能をＡＩで可能にす」とテーマを説明し「人間とＡＩで協力していく」。番組詳細はこれから詰めていくとしながらも「これまでのテレビでコスト、時間、技術が問題だったのを最新のＡＩを使ってどう克服していくか。番組オリジナルＩＰを使ったり、ショートアニメを作ったり…」と構想を明かした。

同番組プロデューサーの北村麻美氏は「ＡＩの登場で、『思いついたことをすぐ形にできる時代』がやってきた。この番組では”バカバカしい発想”や”無理そうなアイデア”を、あえて本気でＡＩにぶつけてみたい」とコメント。小峠には「どんな無茶なミッションでも、真剣に向き合いながら時には鋭くツッコミを入れてくれる小峠さんの存在が、この番組の面白さをさらに引き出してくれると思う」などと期待した。

現在同枠で放送中の「ガリベンチャーＶ」は５月末で終了する。「ホリケンのみんなともだち」、「秋山と映画」は継続して月１回放送する予定という。