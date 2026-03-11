九州を拠点に活動する大学生シンガーソングライターHibikiのニューシングル「My Sign」が、3月18日(水)に配信リリースされる。

HibikiはTV番組でBTSメンバー、JUNG KOOKの作品“Seven”を歌唱した際に驚異の歌唱力が話題となり、2024年10月にリリースしたオリジナルデビュー作「Desire」が、アジア最大級の映画祭「第37回東京国際映画祭（TIFF2024）〉」フェスティバルソングに選ばれるなど、多彩な活動を行ってきた。

今回リリースされる「My Sign」は、iriやDaoko、向井太一など多くのアーティストへの楽曲提供・プロデュースを手がけ、アニメ『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』への楽曲参加でも注目を集めたDJ/プロデューサーのTAARがプロデュースをつとめている。

TAARがトラックを制作し、メロディと歌詞をHibikiと共作する形で進められたこの楽曲は、都会の隅で居心地の良さと居場所のなさを同時に感じるような感傷的なリリックと、スロウなビートに乗った感情豊かな歌声が印象的だ。

◆Hibiki Social Link