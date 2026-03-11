「5年同じボブ」はコレでアプデ！【40・50代】即マネしたい♡「大人のこなれボブ」

いつものボブをアップデートしたいときは、レイヤーの入れ方やカラーも重視したいところ。長年同じ髪型を維持している人も、今っぽいの空気感を取り入れるだけで若々しさを表現できます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が即マネしたくなりそうな洗練されたこなれボブをご紹介します。

ハイライトが光る王道の丸みボブ

王道のワンレンボブをベースに、細かなハイライトで変化をつけたスタイルです。グレージュの洗練されたカラーが程よいくすみ感と透明感を引き出し、重たくなりがちなボブを軽やかな印象へ。柔らかな毛流れが知的な雰囲気を醸し出し、定番のボブも今っぽい雰囲気にアップデートできそうです。

プチウルフボブできちんと感と遊び心を両立

こっくりとしたブラウンカラーで落ち着きを持たせたプチウルフボブです。トップはふんわりと丸みをもたせつつ、毛先をグッと内へ入れて、まとまりよく。ベースは外ハネに整えることで、メリハリのある表情をつくっています。きちんと感の中にさりげない遊び心が宿り、ヘアスタイルのマンネリも解消できそうです。

艶感際立つ大人のレイヤーボブ

赤みを抑えたグレージュが、髪本来の艶感を存分に引き出してくれるレイヤーボブ。ベースは面を意識した外ハネで整え、トップは毛束感を意識しつつふんわりとした質感に。計算されたシルエットが抜群のこなれ感を生み、品格を保ちながらトレンドを楽しめる仕上がりを実現しています。

スタイリッシュな切りっぱなしボブ

プツッとした切りっぱなしのラインが、都会的でスタイリッシュな印象を与えます。クールなカットラインをくすみベージュの柔らかな色味で中和し、大人の女性に相応しい優しい雰囲気に。毛先を少しだけ外に逃がして抜け感を演出すれば、自然体で垢抜けたボブスタイルを楽しめます。

writer：内山友里