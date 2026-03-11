フレデリック、自主企画＜UMIMOYASU＞対バンゲストにTHE ORAL CIGAREETTESと04 Limited Sazabys出演決定
フレデリックが、2026年から2027年にかけてZepp Haneda(TOKYO)で開催する自主企画イベント＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE＞のゲストを発表した。
番外編5月公演の対バンゲストにTHE ORAL CIGARETTES、第2回となる7月公演には04 Limited Sazabysが出演。
同公演のサブタイトルも発表となり、5月の番外編は＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE -RE MOVE OUT-《番外編》＞、7月公演は＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE -SUDDEN MOVE-＞となる。
このタイトルをイメージしたメインビジュアルも同時に公開、チケットは本日よりファンクラブフレハウス+にて、二次抽選受付が開始となる。
＜UMIMOYASU＞は、フレデリックがインディーズ時代から定期的に主催してきた対バンイベントで、今回は2026年から2027年にかけて関東にて全5回行われる。
第1回4月18日（土）公演はゲストにLucky Kilimanjaroを迎え、第3回は10月12日（月・祝）、第4回は2027年1月17日（日）に、いずれの公演もZepp Haneda(TOKYO)で開催される。以降のゲストや詳細は後日アナウンスされる予定。
◆ ◆ ◆
【メンバーコメント】
-RE MOVE OUT-
一年半前、THE ORAL CIGARETTESとのツーマンライブ＜UMIMOYASU 2024 MOVE -MOVE OUT-＞を企画。しかし年内のライブ活動休止の発表があり、我々としてはTHE ORAL CIGARETTESの代わりはいないという決断の元ワンマンライブを決行。あれから月日は経ち、あの日をもう一度実現させたいとの思いを胸にRE MOVE OUT演ります。
よろしくお願いします！
-SUDDEN MOVE-
多くのキャリアを積んでも決して経験則に囚われず、その一瞬を切り取って声と音に昇華し続けるバンド 04 Limited Sazabys
自然体でいながらも常に前傾姿勢であるそのバンドのスタイルはこれまでも常に自分達を鼓舞してくれる存在でした。
その瞬間の音を大切にする2バンドが作り上げる1日を是非全身で感じてもらえたら！
◆ ◆ ◆
＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE＞
※各公演ゲスト有り
・第1回
2026年04月18日（土）KT Zepp Yokohama SOLD OUT
＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE -MOVE YOUR BODY-＞
対バンゲスト：Lucky Kilimanjaro
・番外編
2026年05月26日（火）Zepp Haneda(TOKYO)
＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE -RE MOVE OUT-《番外編》＞
対バンゲスト：THE ORAL CIGARETTES
・第2回
2026年07月12日（日）Zepp Haneda(TOKYO)
＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE -SUDDEN MOVE-＞
対バンゲスト：04 Limited Sazabys
・第3回
2026年10月12日（月祝）Zepp Haneda(TOKYO)
・第4回
2027年01月17日（日）Zepp Haneda(TOKYO)
特設サイト：https://frederic-official.com/feature/umimoyasu20262027_move
チケット
番外編 5月、第2回 7月公演のみ受付中
ファンクラブ「フレハウス+」二次抽選受付
受付期間：2026年3月11日（水）18:00〜3月22日（日）23:59
URL： https://eplus.jp/frehouse/
＜Home Party Tour 2026＞
2026年6月12日(金) 東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)
2026年6月27日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
2026年6月28日(日) 愛知・THE BOTTOM LINE
■チケット
フレハウス+最速抽選受付 2025年12月24日(水)18:00 - 2026年1月6日(火)23:59
URL：https://eplus.jp/frehouse-homepartytour/
