とたが、ニューアルバム『Sebone -脊椎盤-』『Sebone -脊髄盤-』のリリースを記念して、全国インストアライブツアーを開催する。

とたは、3年ぶりとなるアルバム2作品を2ヶ月連続でリリース。1作目『Sebone -脊椎盤-』は2月11日に配信リリースされており、3月25日には2作目『Sebone -脊髄盤-』を配信リリースするとともに、両作品のCDも同日発売される。

これを記念して、全国7都市のCDショップにてインストアライブを実施。ライブ観覧は無料で、アルバム購入者を対象としたサイン会も行われる。

3月25日リリースの『Sebone -脊髄盤-』からは、リード曲「滅亡」が3月16日放送のFM802「EVENING TAP」にて初オンエアされることが決定。また、本日より「なんとも思ってない」の先行配信が開始されている。

■インストアイベント情報

アコースティックライブ＆サイン会

3月25日(水) 東京 HMV&BOOKS SHIBUYA

3月28日(土) 北海道 タワーレコード札幌パルコ店

3月29日(日) 宮城 タワーレコード仙台店

4月11日(土) 福岡 タワーレコード福岡パルコ店

4月12日(日) 広島 タワーレコード広島店

4月18日(土) 愛知 HMV栄

4月19日(日) 大阪 タワーレコード梅田NU茶屋町店

※ライブは観覧無料です。詳細は公式サイトをご覧ください

◾️アルバム『Sebone -脊椎盤-』

配信：2026年2月11日（水）リリース

CD（通常盤）：2026年3月25日（水）リリース 価格：2,900円（税込）品番：PCCA-06465

配信：https://lnk.to/Sebone_Sekitsui

CD予約：https://lnk.to/Sebone_CD ▼収録曲

01 予感

02 あるく

03 日めくり

04 コワレモノ

05 右手のネイル

06 曇りの月

07 寄り道

08 押して

09 片依存

10 カメラロール

11 Transpose

12 催眠術

13 紡ぐ（Wind Orchestra Ver.）

14 ブルーハワイ（Tomggg Remix）

15 予感（Cwondo Remix）

◾️アルバム『Sebone -脊髄盤-』

配信：2026年3月25日（水）リリース

CD（通常盤）：2026年3月25日（水）リリース 価格：2,500円（税込）品番：PCCA-06464

Pre-add / Pre-save：https://lnk.to/Sebone_Sekizui

CD予約：https://lnk.to/Sebone_CD ▼収録曲

01 なんとも思ってない

02 滅亡

03 neko

04 五月病

05 あげない

06 脱毛

07 薔薇の花_Sebone

08 螺旋

◾️アルバム『Sebone -脊髄盤+脊椎盤-』 [完全生産限定/2CD+DVD+T-shirt]

CD only（限定盤）：2026年3月25日（水）リリース

予約：https://lnk.to/Sebone_CD 価格：9,900円（税込）品番：PCCA-06463

※紙ジャケ仕様

※A4サイズBOX仕様

【限定盤予約受付期間】〜2026年2月10日（火）まで

※2026年2月10日（火）の予約終了時間は各店の閉店時間となり、各ECショップについては同日17:00までとなります

※PC SHOPのみ予約締め切りは、2026年2月9日（月）17:59までとなります ▼収録曲

[Disc 1] CD（紙ジャケ）

Sebone -脊髄盤-

01 なんとも思ってない

02 滅亡

03 neko

04 五月病

05 あげない

06 脱毛

07 薔薇の花_Sebone

08 螺旋 [Disc 2] CD（紙ジャケ）

Sebone -脊椎盤-

01 予感

02 あるく

03 日めくり

04 コワレモノ

05 右手のネイル

06 曇りの月

07 寄り道

08 押して

09 片依存

10 カメラロール

11 Transpose

12 催眠術

13 紡ぐ（Wind Orchestra Ver.）

14 ブルーハワイ（Tomggg Remix）

15 予感（Cwondo Remix） [Disc 3] DVD（紙ジャケ）

Live Tour 2024 “bloomin’ page 2”

2024.10.04 @Shibuya WWW X

01 押して

02 片依存

03 ブルーハワイ

04 あしたてんき

05 薔薇の花_page2

06 右手のネイル

07 カメラロール

08 あるく

09 あげない

10 日めくり

11 せーかいせかい

12 こうかいのさき

13 寄り道

14 Transpose

15 紡ぐ

16 〇〇〇記念日 [T-shirt]

とた本人描き下ろしデザインによるオリジナルT-shirt（FREE SIZE） ▼法人別特典

Amazon：メガジャケ

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

セブンネットショッピング：ピック

それ以外のCDショップ：ジャケ写ステッカー（3形態共通となります）

※特典は先着の付与となりますので、なくなり次第終了となります。予めご了承ください

※一部店舗に取扱いのない店舗がございますので、ご予約・ご購入時にご確認ください

※ECサイトでご予約の場合、特典付き商品をご希望の場合は必ず特典付きカートからご注文ください

※特典のデザインは後日発表いたします ▼『Sebone -脊椎盤-』&『Sebone -脊髄盤-』同時購入者特典

・CD2枚が収納可能なスリーブケース

※『Sebone -脊椎盤-』と『Sebone -脊髄盤-』の通常盤を同時に購入された方に差し上げます

※限定盤『Sebone -脊髄盤+脊椎盤-』は対象外となります

※特典は先着の付与となりますので、なくなり次第終了となります。予めご了承ください

※一部店舗に取扱いのない店舗がございますので、ご予約・ご購入時にご確認ください

※ECサイトでご予約の場合、特典付き商品をご希望の場合は必ず特典付きカートからご注文ください

※特典のデザインは後日発表いたします