アメリカ、イスラエルによるイラン攻撃でホルムズ海峡が閉鎖されるなど、中東情勢に緊迫した状態が続いている。日本が輸入している原油の8割が同海峡を通っているため、ダメージは計り知れない。

高市早苗首相はイラン情勢を受け「中東から日本に向かう原油タンカーの中にはホルムズ海峡の通行を見合わせてペルシャ湾で待機しているものもある。石油備蓄については現在、254日分ある」と説明。木原稔官房長官は「日本の石油需給に影響が生じるという報告は受けていない」と話した。

254日分の内訳は、国家備蓄石油が146日分、民間備蓄原油が101日分、産油国共同備蓄が7日分だ。

11日、衆議院予算委員会で中道改革連合の山岡逹丸議員が「法制上、民間備蓄は、仮に在庫数を緩めてもその後、国内に供給するところまで義務付けられているのでしょうか？ いわんや海外に売るということも含めて許されるのでしょうか？」と質問。

質問に対して木原晋一資源エネルギー政策統括調整官は「海外への譲渡に関しては法令上定めはございませんので、事業者に対しては国内向けに供給するよう要請するなど、国内の安定供給確保に万全を期してまいりたいと考えております」と回答した。

ENEOS、出光興産などの日本の石油大手企業は、アジア中心に輸出をしている。山岡議員は「他の国、高いところに売ると、円安だから他のところに売るということになると、胸張って101日分あると、254日分の4割が実はピンチの時に国内に届かない状況がある」と指摘した。

1973年のオイルショックを反省として、石油備蓄法というものが作られた。同法で、精製業者や輸入業者は消費量の70日分を保有する義務を負う。現在は31日分上回った量となっている。

備蓄分とはいうものの、山岡議員の指摘通りすべて危機対応に回せるというわけではない。大部分は製油所や油槽所などに分散した運転在庫で、精製・流通を回すためにも使われている。

IEA（国際エネルギー機関）では、情勢を受け、過去最大規模の石油備蓄の放出を提案。2022年にロシアによるウクライナ侵略の際にも放出されたが、今回はそれを上回るとみられている。日本政府も石油備蓄基地に対し、放出の準備を指示した。

赤沢亮正経済産業大臣は原油先物価格の上昇について、「国民生活への影響が出ないように万全な対応を取る」と強調しているが、戦争が長引けばガソリン代、燃料費には影響がでる。情勢が早く落ち着けばいいのだが。

文/並河悟志 内外タイムス編集部