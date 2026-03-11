商船三井によりますと11日未明、ホルムズ海峡から60マイルおよそ100キロ離れた、ペルシャ湾内で停泊していた、商船三井が所有する船の船体の一部が、損傷していることが分かりました。

【映像】ペルシャ湾の様子

船は自力航行可能で、乗組員の人数は明らかにしていませんが、その中に日本人は含まれています。けが人はいないということです。

イギリスのフィナンシャル・タイムズによりますと、中東のホルムズ海峡周辺で、日本の商船を含む少なくとも3隻の船舶が相次いで攻撃を受けました。

フィナンシャル・タイムズが海事当局などの話として、日本の海運大手商船三井が所有するコンテナ船「ワン・マジェスティ」がきょう未明、ペルシャ湾で攻撃を受けました。船体の一部に損傷が生じているということです。

また、タイ船籍の貨物船「マユリー・ナリー」もイラン沖で攻撃を受け船体へのダメージは深刻で、乗組員は船を放棄し、避難を余儀なくされたと報じています。

さらにイギリス海軍の海上通報機関によりますと、別の船舶からも「正体不明の飛翔体」による攻撃が報告されました。

わずか5時間の間に、合わせて3隻が被弾したことになります。（ANNニュース）