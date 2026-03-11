及川光博、2年ぶりのオリジナルアルバム発売決定 デビュー30周年を記念した“大ミッチー祭り☆”
及川光博が2年ぶり21作目となるオリジナルアルバム『TAKE IT ROSY！』を5月6日にリリースすることが決定した。
【画像】及川光博『TAKE IT ROSY！』初回盤ジャケット
同作は、デビュー30周年記念盤としてリリース。“大ミッチー祭り☆”と呼ぶにふさわしいバラエティ豊かな内容で、アルバム全体にアニバーサリームードが漂う、爽快で華やかな作品に仕上がっている。リード曲「スターダスト・カーニバル」は、ビッグバンドアレンジを施したゴージャスなパーティーチューン。聴いているだけで、まるでミッチーのワンマンショーに参加しているかのような躍動感あふれる1曲だ。
初回限定盤には、通常盤共通のDisc1（全9曲）に加え、Disc2として、これまでにリリースされた楽曲をリミックスし、30周年を盛り上げる「NON-STOP ROSY MIX」（全12曲）を収録。さらにA4サイズのスペシャルフォトブックと、ミッチーとの2ショット写真を飾れる「2SHOTフォトスタンド」が付属する豪華デジパック仕様の完全保存版となっている。
22日午後11時59分までに対象の限定ECサイト（Amazon、HMVオンライン、楽天ブックス・VOS）で予約した人には先着特典としてA5クリアファイル（サイト別全3種）をプレゼント。確実に手に入れたい人は、早めの予約がおすすめだ。さらに、セブンネットショッピングでは限定特典として「TAKE IT ROSY！特製トート型エコバッグ」を先着でプレゼントする。
