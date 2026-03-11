「2回も観戦なんて」加護亜依、子どもとWBC観戦「気付かれなかったんですね」「チアガールだと思った」
元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんは3月10日、自身のInstagramを更新。子どもたちとワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を観戦したことを報告し、その様子を公開しました。
【写真＆動画】WBCを観戦する加護亜依
ファンからは「めっちゃ可愛いやん」「ユニホーム姿も、メッチャ似合ってるね」「チアガールだと思った」や「楽しそうでなにより」「現地で2回も観戦なんて羨ましいです！」「誰にも気付かれなかったんですね」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ユニホーム姿も、メッチャ似合ってるね」加護さんは「WBC観戦してきましたぁ！ 2回見に行くことが出来て幸せでした」と報告し、5枚の写真と1本の動画を投稿。日本代表のユニフォームを着て楽しそうに観戦しています。「あいぼんキッズも興奮MAX」とあるように、同代表・大谷翔平選手のユニフォームを着た子どもたちの姿も。加護さんは「お家でNetflixでも見ていましたがやはりやはり現地で見るのは迫力もすごくてほんとに感動でした」と感想もつづっています。
「白馬で息子の9歳お誕生日お祝い旅行」2月22日には「白馬で息子の9歳お誕生日お祝い旅行」と、家族旅行で長野県白馬村を訪れたことを報告した加護さん。子どもたちとスキーを楽しむ様子を見ることができます。ファンからは「運動神経良い！」「母親が加護亜依って羨ましい」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
