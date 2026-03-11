東京駅丸の内駅舎の中に位置する東京ステーションホテルは、メインダイニングのレストラン ブラン ルージュにおいて母の日のお祝いにふさわしい特別プランを5月1日から提供する。華やかなシャンパーニュでの乾杯とともに、シェフが手がける至極のフランス料理をゆったりと堪能できる。食事の後には、スタッフによる家族での記念撮影を。写真は当日渡すので、思い出としてぜひ持ち帰ってほしいという。

ブラン ルージュが位置する駅舎の最南端は、ホテル開業当時の1915年から食事を提供し続けてきた歴史ある場所で、形を変えながらたくさんの人々の笑顔を見届けてきた。大切な日にこそブラン ルージュで、記憶に残るひとときを過ごしてほしいという。

［ブラン ルージュ 母の日プラン］

期間：5月1日（金）〜5月31日（日）

時間：11:30〜15:00（L.O.14:00）／17:30〜21:00（L.O.20:00）

場所：レストラン ブラン ルージュ

料金：ランチ 1万5000円／ディナー 1万9000円（税・サービス料込み）

東京ステーションホテル＝https://www.tokyostationhotel.jp