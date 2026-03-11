¡Ö¤É¤³¤ä¤Í¤ó»×¤Ã¤¿¤é...¡×¡Ö»°½Å¤Ë¸«¤¨¤ó¡×¡¡°Û¹ñ¾ð½ïÉº¤¤¤Þ¤¯¤ê¤Î¡Ö»ÖËàÃÏÃæ³¤Â¼¡×¤Ë5.8Ëü¿Í¶½Ì£ÄÅ¡¹
¡ÖÃÏÃæ³¤¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»°½Å¤Ç¤¹¡×
¡Ú»°½Å¤Ë¸«¤¨¤ó¤¯¤Æ5.8Ëü¤¤¤¤¤Í¡Û»ÖËàÃÏÃæ³¤Â¼¤Î°Û¹ñ¾ð½ïÉº¤¦É÷·Ê
2026Ç¯2·î26Æü¡¢¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿É÷·Ê¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÇòÊÉ¤Î·úÊª¤¬Ï¢¤Ê¤ë¤³¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¿§ºÌ¤ÎÉßÀÐ¤¬Â³¤¯Ï©ÃÏ¡£¤¿¤·¤«¤Ë¤É¤¦¸«¤Æ¤âÆüËÜ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¬......¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦¤á¤«¤Ö¡Ê¡÷aybena¡Ë¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢5Ëü8000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê3·î10Æü»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö»°½Å¤Ë¸«¤¨¤ó¡×
¡Ö¤É¤³¤ä¤Í¤ó»×¤Ã¤¿¤éÎÙ¸©¤Ç¥É¥«¾Ð¤¤......¡×
¡Ö»°½Å¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆæ¤¬Ëä¤â¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢Âç¤¤¤Ë¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÏÃÂê¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢»°½Å¸©»ÖËà»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö»ÖËàÃÏÃæ³¤Â¼¡×¤À¡£
»ÖËà¤Ë¤¢¤ëÂ¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥óÂ¼¡×¤¬ÍÌ¾¤À¤¬......¡Ö»ÖËàÃÏÃæ³¤Â¼¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¡©
»ÖËà¤ÎÃÏ¤ËÍýÁÛ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¤ò
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Åê¹Æ¼Ô¡¦¤á¤«¤Ö¤µ¤ó¤¬¡Ö»ÖËàÃÏÃæ³¤Â¼¡×¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï2·î23Æü¡£ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï11»þ¤´¤í¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ÆÉ÷¤â¤Ê¤¯µ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Öº£²ó½é¤á¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¿Í¤¬·ë¹½Â¿¤¯¤Æ¡¢¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÂÔ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£12»þÁ°¤Ë¤ÏÆÞ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»£¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÇò¤¤ÊÉ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÀÖ¤¤²Ö¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¡Ö¤á¤«¤Ö¡×¤µ¤ó¡Ë
¼¡¤Ë¡¢¡Ö»ÖËàÃÏÃæ³¤Â¼¡×¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»ÖËàÃÏÃæ³¤Â¼¡×¤Î¼èÄùÌò»ÙÇÛ¿Í¡¦ºä¡¡¹ÀÆó¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ÖËàÃÏÃæ³¤Â¼¡×¤Î¹½ÁÛ¡¦´ë²è¡¦³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ºä¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö»ÖËàÃÏÃæ³¤Â¼¤Î¹½ÁÛ¤Ï1989Ç¯¡ÊÊ¿À®¸µÇ¯¡Ë¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÃæ³¤±è´ß¤ÎÈþ¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¤ä¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥ê¥¾¡¼¥È¤Î²á¤´¤·Êý¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤¬¡¢¡Ø¤³¤Î»ÖËà¤ÎÃÏ¤Ë¤âÍýÁÛ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×
¡Ö»ÖËà¤Î¥ê¥¢¥¹³¤´ß¤Î·Ê´Ñ¤ä²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤ÏÃÏÃæ³¤¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÈóÆü¾ï´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢1993Ç¯¤Ë²ñ°÷À©¤ÎÊÌÁñÂ¼¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ç¥ê¥¾¡¼¥È³«È¯¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢2010Ç¯7·î¤Ë²ñ°÷À©ÊÌÁñÂ¼¤«¤é¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤È·ÁÂÖ¤òÊÑ¤¨¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï½ÉÇñ¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¼èÄùÌò»ÙÇÛ¿Í¡¦ºä¡¡¹ÀÆó¤µ¤ó¡Ë
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¬ÈóÆü¾ï´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÂÚºß¤Ç¤¤ë¡ÖËÜÊª¤ÎÂ¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡¢³«¶ÈÅö½é¤«¤é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢Ì¤¤À¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤Èºä¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡ÖËÜÊª¤é¤·¤µ¡×
¡Ö»ÖËàÃÏÃæ³¤Â¼¡×»ÜÀßÆâ¤Î·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í·úÃÛ²È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤À¤ï¤ê¤ä¤ß¤É¤³¤í¤Ï¤É¤ó¤ÊÅÀ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö»ÖËàÃÏÃæ³¤Â¼¤Î´ðËÜ¹½ÁÛ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥³¥ë¥Ù¡¼¥é»á¡Ê1936¡Á¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£·úÃÛ¤ÏÁÏ¶È»þ¤ËÀ¶¿å·úÀß¡¢¶áÇ¯¤ÎÁýÃÛ¤Ç¤ÏÃÝÃæ¹©Ì³Å¹¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖºÇÂç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡ØËÜÊª¤é¤·¤µ¤ÎÄÉµá¡Ù¤Ç¤¹¡£¥³¥ë¥Ù¡¼¥é»á¤È·úÃÛÃ´Åö¼Ô¡¢»ÖËàÃÏÃæ³¤Â¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼ÂºÝ¤ËÃÏÃæ³¤±è´ß¤òÎ¹¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ä¶õµ¤´¶¤òÂÎ´¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÂ¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·úºà¤ä¥¿¥¤¥ë¡¢Áõ¾þÍÑ¤ÎÈ¿¢¤¨¡¢²È¶ñ¤Ê¤É¤â¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎºÆ¸½¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼èÄùÌò»ÙÇÛ¿Í¡¦ºä¡¡¹ÀÆó¤µ¤ó¡Ë
Â¼Æâ¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¡×¡Ö¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥ê¥ã¡×¡Ö¥µ¥ë¥¸¥Ë¥¢¡×¤Ê¤É¡¢ÃÏÃæ³¤±è´ß¤ÎÃÏ°è¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¾¡¼¥ó¤Ç¹½À®¡£¶áÇ¯ÁýÃÛ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥ë¥Ï¥ó¥Ö¥é¥¾¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥à¥¹¥ê¥àÅý¼£»þÂå¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÊ¸²½¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê·Ê´Ñ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³¹ÊÂ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆÄ¾ÀþÅª¤ÊÆ»Ï©¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¡¢Æþ¤êÁÈ¤ó¤ÀÏ©ÃÏ¤ä³¬ÃÊ¡¢ÉÔµ¬Â§¤ÊÉßÀÐ¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤·Ê¿§¤¬¸½¤ì¡¢ÌÂ¤¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë»¶ºö¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¹âÄãº¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿³¹ÊÂ¤ß¤Ç¤¹¡£³¤È´Ìó5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤é¡¢Ìó20¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¤¢¤ë½ÉÇñÅï¤Ø¤È¡¢´Ë¤ä¤«¤Ê¸ûÇÛ¤ÇÂ¼Á´ÂÎ¤¬¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºäÆ»¤ä³¬ÃÊ¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é·Ê¿§¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¡¢¤³¤ÎÂ¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×¡Ê¼èÄùÌò»ÙÇÛ¿Í¡¦ºä¡¡¹ÀÆó¤µ¤ó¡Ë
Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼«Á³¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÃÏÃæ³¤¤Î½¸Íî¤Î¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¤ä¡¢Ë×Æþ´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö»ÖËàÃÏÃæ³¤Â¼¡×¤Ç¤Ï¡¢½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤Ç¤â¡Ö¤ª¿©»ö¤ä¤ªÇã¤¤Êª¡¢»¶ºö¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºä¤µ¤ó¡£¡Ö³¹ÊÂ¤ß¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¼Ì¿¿»£±Æ¤òÌÜÅª¤ËË¬¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¸½ºß¤Ï¡¢½ÉÇñµÒ¤ÈÆüµ¢¤êµÒ¤ÎÍøÍÑ»þ´ÖÂÓ¤òÊ¬¤±¤Æ¡¢°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
X¤Ê¤ÉSNS¤ÎÈ¿±þ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â......¡£
¡Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤³¤³°Î¹¹Ô¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÍè¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡Ö»þ´ÖÂÓ¤Ç·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¯¤ë¤«¤é1Çñ¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËËþÂ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¥ß¥·¥å¥é¥ó1¤ÄÀ±¤Î¿·¥Ð¥¹¥¯ÎÁÍý¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥ê¥¢¥¹¡¦¥Ð¥¤¡¦¥³¥³¥Á¥ã¡×¤Î¿Íµ¤¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢É®¼Ô¤Ï¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£