東京アニメアワードフェスティバル実行委員会と日本動画協会が主催、東京都が共催する、日本を代表する国際アニメーション映画祭「東京アニメアワードフェスティバル（TAAF）2026」が、3月13日から16日の4日間、東京・池袋で開催される。同フェスティバルの開催を記念し、応援企画として、漫画家の永井豪先生を囲むファンミーティングが、3月6日にアニメ東京ステーションで行われた。当日は、永井先生に加え、アニメ評論家の藤津亮太氏、ライターのガイガン山崎氏が登壇し、マンガとアニメの関係性や海外での反響などを語ると共に、作品制作の裏話も披露してくれた。また、サプライズゲストとして、永井先生のアニメ作品で声優を務めた冨永みーなさんが登場し、感謝の花束を贈呈した。

「東京アニメアワードフェスティバル」は、新たな人材の発掘・育成、アニメーション文化と産業の振興に寄与すること、および東京の魅力を発信し、東京の観光振興に資することを目的に開催される国際アニメーション映画祭。「東京が、アニメーションのハブになる。」を合言葉に、高いクオリティとオリジナリティに富む世界中の作品を東京で上映することで、世界中のアニメーションを愛する人々との交流を図り、クリエイターや観客に刺激と感動を提供し、そしてその感動や刺激を糧にアニメーションの新たな波を東京から世界へ発信していく。



左から：漫画家の永井豪先生、アニメ評論家の藤津亮太氏、ライターのガイガン山崎氏

今回、同フェスティバルの応援企画として、「アニメとマンガの元気を世界へ届ける」という想いを込め、「マジンガーZ」や「デビルマン」など数々の名作を生みだした永井豪先生を招いたファンミーティングを開催した。イベントでは、橋谷とも子氏がMCを務め、を交えて、「漫画とアニメの関係」「まさかの中東で大人気」「ファンからの質問コーナー」の3つテーマに沿ってトークを行った。



アニメ評論家の藤津亮太氏

まず、最初のテーマ「漫画とアニメの関係」では、永井先生の代表的なアニメ作品として、「デビルマン」「マジンガーZ」「ドロロンえん魔くん」「ゲッターロボ」「グレートマジンガー」「鋼鉄ジーグ」などを紹介。藤津氏が「1970年代は次々と新しいロボットアニメを生み出しているが、どのようにアイデアやデザインを思いついているのか」と聞くと、永井先生は、「『マジンガーZ』は、交差点で車の渋滞を見ていた時に、突然車から足が生えてロボットになるイメージが湧いてきた。操縦も車のようにすればいいと思ったのがきっかけだった。また、『ゲッターロボ』は、おもちゃをもっと売るために主人公を増やしてほしいという依頼があり、そこで3体のロボットが合体するアイデアを思いついた」と、ロボットアニメの誕生秘話を明かしてくれた。



ライターのガイガン山崎氏

ガイガン山崎氏は、「ダイナミックプロの作品の中で、永井先生自身がデザインを手がけたキャラクターを調べたところ、ケタ違いに数が多いことに驚いた。どうやって制作していたのか」と質問。これに永井先生は、「複数の作品が同時に進行していた時には、制作現場はとても大変な状況だった。その中でも、僕は絵を描くのがすごく早くて、周りの人の倍ぐらいのスピードでキャラクターデザインができてしまう。自分で意識していなくても、終わってみたらほとんどのキャラクターを僕がデザインしていたこともよくあった」と、作品制作の裏側を教えてくれた。



漫画家の永井豪先生

自分のマンガ作品がアニメ化されることについて永井先生は、「僕の頭の中では、マンガを描いている時点でキャラクターたちが動いている。マンガの絵だけでなく、頭の中で動いているイメージも読者に伝えたいと思っているので、自分のマンガがアニメ化されるのはとても嬉しいことだと感じている」と、マンガとアニメは切っても切り離せない関係なのだと話していた。

次のテーマ「まさかの中東で大人気」では、永井先生のロボット作品が中東で人気を集め、サウジアラビアの首都リヤドには世界最大のグレンダイザー立像が設置されていることを紹介。永井先生は、「サウジアラビアのグレンダイザー立像は、まだ現地まで見に行ったことはないが、以前、外務省からの依頼で中東各国を歴訪した経験がある。その時には、ものすごく歓迎されて、大きな劇場が満席になり、入れない人が劇場の周りを取り巻いているような状況だった。ここで、僕のロボット作品が海外でも受け入れられることを本当に実感した」と、中東での人気を肌で感じたエピソードを披露してくれた。



「永井豪先生を囲むファンミーティング」の会場風景

最後のテーマ「ファンからの質問コーナー」では、会場に集まったファンと永井先生との交流を行った。「アニメ化されていない作品だったら、どの作品をアニメで見てみたいか」と聞かれた永井先生は、「何でも見てみたい。どの作品でもアニメ化は歓迎」と回答。続けて「キャラクターを作るときにどんなことを考えているか」と質問されると、「自分が好きになれるかどうかを考えている。特に女性キャラは綺麗に描きたい、悪いキャラは描きたくないなど。前向きなキャラを作ると勝手に動いてくれるので、ストーリーの運びがやりやすくなる」と、キャラクター作りへのこだわりを語ってくれた。



永井豪先生（左）に花束を贈呈する声優の冨永みーなさん

ここで、1992年に放送された永井先生のアニメ作品「花平バズーカ」でメフィスト・ダンス役を演じた、声優の冨永みーなさんがサプライズで登場。「永井先生がファンのみんなに囲まれていると聞いて、駆けつけてきた。作品の放送当時はイベントなどでよく会うこともあったが、今日は久しぶりに会うことができてうれしい」と挨拶し、永井先生へ花束を贈呈した。永井先生は、サプライズ演出に驚きつつも、「ファンミーティングを開いてくれたことに感謝している。80歳超えたが、これからも元気に漫画を描いていきたい」と、ファンに向けて喜びと感謝を伝えた。



漫画家の永井豪先生

なお、今回のファンミーティングの模様は、3月13日から4月12日の期間限定でアニメ東京ステーション公式YouTubeで配信する予定。

［「東京アニメアワードフェスティバル2026」開催概要］

開催日程：3月13日（金）〜16日（月）

会場：東京・池袋

主催：東京アニメアワードフェスティバル実行委員会、日本動画協会

共催：東京都

［「永井豪先生を囲むファンミーティング」配信概要］

配信期間：3月13日（金）〜4月12日（日）

配信先：「アニメ東京ステーション」公式YouTubeチャンネル

URL：https://www.youtube.com/@アニメ東京ステーション

東京アニメアワードフェスティバル2026＝https://animefestival.jp/

日本動画協会＝https://aja.gr.jp/

東京都＝https://www.metro.tokyo.lg.jp/