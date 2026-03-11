田口淳之介、SNSアカウント削除の理由を説明 “逮捕”疑惑にも言及「不祥事ではまったくありません」
元KAT-TUNのメンバーでタレントの田口淳之介が、11日までに自身の公式YouTubeを更新。先日、X、インスタグラムのアカウントを削除したことについて説明した。
【動画】田口淳之介、SNS削除の理由を説明
仕事帰りに急きょ、動画を回したという田口は、削除によって多くの人から心配の声が寄せられたそうで「事実、インスタグラム、Ｘのアカウントの方は完全に削除しました」と報告。「インスタグラム含め、SNSを情報発信の場として、やるべきコンテンツと思ったんですがそれよりも良く見せられる媒体もあるんじゃないか」と説明した。
具体的にはYouTubeやダンスをシンプルにみせられるTikTokを挙げ「こちらのアカウントだけでいいやと思えたんです」「ファンの方からしたらいきなりすぎてびっくりしたかなと思ってはいるんですけど自分的にはしっかりYouTubeやTikTokに力を入れておくぞ、という決心ができた」と心配をかけたファンに謝罪。「僕は元気なので今後ともコンテンツを楽しみにしてほしい」と呼びかけた。
さらに「心配されて…『また逮捕されたんじゃないか』…とか」「言われたのは“メンタル的に大丈夫？”って」という声もみかけたという田口。アプリ自体を削除したが「活動に関しては公式ホームページとファンクラブサイトもあるのでそこをチェックしていただければ」とスタッフとともに一丸となって活動していくことを改めて伝え、最後には「不祥事ではまったくありません」ときっぱり否定していた。
