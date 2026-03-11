脳が成長し続ける人の習慣は何か。脳内科医の加藤俊徳さんは「脳のターニングポイントは50歳である。私は新鮮な気持ちで毎日をすごすために、毎日『発見ノート』を書いている。50歳をすぎてからこそ、常に新しい物事に気づくよう心がけることが、脳コンディショニングになる」という――。

※本稿は、加藤俊徳『脳は右から若返る』（大和書房）の一部を再編集したものです。

■脳は50歳がターニングポイントと自覚する

いわゆる「お肌の曲がり角」は30歳だそうです。人間にはさまざまな「曲がり角」があるようですが、脳の曲がり角、ターニングポイントは50歳です。ターニングポイントを境にイキイキできるか劣化していくかは、あなた次第なのです。

脳は最初の50年のあいだに、いろいろなことを学びます。そのなかで「慣れ」によるクセがしみついていきます。今までの状態から変えなければ脳は伸びませんが、ゼロから新しいことをやるのではなく、今までやったこともある程度引き継いでいかないといけません。

50歳がターニングポイントである、ということを自覚し、少しでも伸びようとする方向に行ける人は成長し続けますし、そうでない人は脳が劣化し続け、認知症などになってしまいます。認知症になってしまうと、もはや自分だけでは変えることができません。

「物忘れが多くなったかも？」

「認知症になりかけてる？」

と思ったときが、動くときです。

「今ならできる」と思っているときは、変えられます。フレキシブルに対応して挑戦していかないと、どんどん変えにくくなっていきます。人間は生物学的にそうなっているのです。

■50歳から右肩上がりの脳、劣化し続ける脳

あなたも、「50歳をすぎれば老化するもの」と思っているかもしれません。しかし、それは真実ではありません。それまでほとんどの人がそうだったから、という思い込みがそんな考えを生むのです。

つまり、「年を取れば劣化するものだ」という、これまでの「常識」を鵜呑みにし、年を取ると何もかも右肩下がりになるという間違った思い込みのまま生活しているのです。

私はそんな思い込みで成長の可能性を諦めたくないため、脳が右肩上がりに成長するコンディショニングを提案したいのです。なぜなら、人間がもっている脳の性質を分析していくうちに、右肩上がりの成長をめざすことが適切であるということがわかったからです。

少しでも成長している脳番地があることが、「健康脳」です。脳のどこにも学びや進歩、日々の気づき、さらには楽しさがなければ、「不健康脳」といえるでしょう。

■使いやすい脳は省エネでマンネリ化する

私たち自身、学校教育を受けて成長した脳をもち、社会に出てからも仕事で使っている脳番地は伸び、そうでないところはそのままです。

そのまま50歳前後まで同じような脳の使い方をしていると全くメリハリがなくなり、使っている脳番地はほぼ固定化し、マンネリ化し始めます。

人間は、効率よく仕事をするために、脳が効率のよいスタイルを自ら確立するわけです。その結果、使っているところは自動化され、使っていないところはそのまま放っておかれるため、脳番地ごとに使用頻度の格差が生じて、使われていない脳番地は成長せずついに劣化してしまうのです。

その後、30代、40代、50代と同じ脳番地ばかり使い続けていると、「それ用」のためのとても使いやすい脳ができあがるわけです。使いやすい脳は、エネルギーを使わない脳であるため、省エネでマンネリ化します。

赤ん坊の頃の脳は成長する力がとても大きいのですが、もともと人間の脳は、何もしなければ劣化する性質をもっていますから、年齢と共に脳内にさまざまな老化物質、脳を傷つける物質が増えていきます。その結果の最たるものがアルツハイマー型認知症で、老化物質が増えたため脳が働かなくなっていく病気です。

何もしないままだと、50歳前後から劣化のベクトルを一直線に突き進むことになってしまいます。そうならないように、100年元気に成長し続けていくために必要なものが「脳コンディショニング」なのです。

■脳コンディショニングに最適な「発見ノート」

50歳になって聴く音楽というのは、最近流行っている音楽ではありません。若い頃に親しんだ音楽を再び聴いて、その頃を思い出し、懐かしさに浸っているわけです。新しい情報のプールがリフレッシュされていないため、昔の音楽を聴くのです。

加藤俊徳『脳は右から若返る』（大和書房）

しかし、それでいいこともあります。

たとえば、同じ音楽を聴いていた同世代の人も同じように老化していますから、話がはずみます。また、今は老人になったアーティストの姿に、若かりし頃の姿が重なって記憶を刺激されるでしょう。こうしたことは、50歳をすぎるまでなかった感覚です。

ところが、「毎日が発見」をモットーに生きている私のような人間は、それが続くと新鮮な気持ちで毎日をすごせなくなります。毎日書いているノートを見て新しい発見をしていない日が続くと、退屈になるのです。

私はこのノートを「発見ノート」と呼んでいます。

日々、一生懸命働いてはいても、自分のなかの少しの進歩、何が前進したのかは「発見ノート」があるからわかります。そのため、発見ノートは私の脳コンディショニングに欠かせないグッズです。

50歳がターニングポイントだというのは、大概その年齢にもなるとなんでも見たり聞いたりして知っている気になり、新しいものに対する感性が鈍化してしまいメリハリのない生活になるからでもあります。

50歳をすぎてからこそ、常に新しい物事に気づくよう心がけることも、脳コンディショニングになるのです。

※「脳番地」（登録第5056139 ／第5264859）は脳の学校（登録4979714）の登録商標です。

加藤 俊徳（かとう・としのり）

脳内科医、加藤プラチナクリニック院長

新潟県生まれ。医学博士。株式会社「脳の学校」代表。昭和医科大学客員教授。脳科学・MRI脳画像診断の専門家。脳番地トレーニング、助詞強調おんどく法の提唱者。14歳のときに「脳を鍛える方法」を知るために医学部への進学を決意。1991年、現在、世界700カ所以上の施設で使われる脳活動計測「fNIRS（エフニルス）」法を発見。1995年から2001年まで米ミネソタ大学放射線科でアルツハイマー病やMRI脳画像の研究に従事。ADHD、コミュニケーション障害など発達障害と関係する「海馬回旋遅滞症」を発見。加藤式MRI脳画像診断法を用いて、脳の成長段階、強み弱みを診断し、これまでに1万人以上を治療。著書には、『一生頭がよくなり続ける すごい脳の使い方』（サンマーク出版）、『1万人の脳を見た名医が教える すごい左利き』（ダイヤモンド社）、『悩みのループから解放される！「執着しない脳」のつくり方』（大和書房）などがある。※「脳番地」（登録第5056139 ／第5264859）は脳の学校（登録4979714）の登録商標です。

（脳内科医、加藤プラチナクリニック院長 加藤 俊徳）