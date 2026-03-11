Image: Amazon

Marshallといえばこの佇まい。

仕事柄、大量のワイヤレスイヤホンやヘッドホンを使う機会がありますし、なんなら自分でも購入していますが、最近僕が買ったヘッドホンで一番のお気に入りと言えば、Marshallの「Major V」です。

Marshall ワイヤレスオンイヤーヘッドホン Major V ブラウン 19,980円 Amazonで見る PR PR 19,980円 楽天で見る PR PR

何がいいって、まずは見た目。Marshallのギターアンプのような意匠となっており、ロック魂を感じます。

そして、音。ノイキャンはありませんが、音場が広く、低音もしっかり聞こえつつうるさくない。そして、ちょっとワイルドな味付けが、ロックなんですよ。

最後に、装着感。着け心地が思いのほか軽く、長時間着けていても痛くなりにくいという印象があります。

Image: Amazon

あ、そうそう、ワイヤレス充電に対応しているのもポイント。充電の度にケーブル挿す必要がないの、快適です。

Image: Amazon

僕はホワイトを持っているのですが、ブラウンもいいんだよなー。王道の黒もいいけど、ミッドナイトブルーもかっこいい。

Image: Amazon

皆さんは、どの色がお好きですか？

Marshall ワイヤレスオンイヤーヘッドホン Major V ブラウン 19,980円 Amazonで見る PR PR 19,980円 楽天で見る PR PR

Image: Amazon