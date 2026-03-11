おしゃれで音もいいヘッドホンをお探しの方。Marshallなんていかがでしょう？
Marshallといえばこの佇まい。
仕事柄、大量のワイヤレスイヤホンやヘッドホンを使う機会がありますし、なんなら自分でも購入していますが、最近僕が買ったヘッドホンで一番のお気に入りと言えば、Marshallの「Major V」です。
何がいいって、まずは見た目。Marshallのギターアンプのような意匠となっており、ロック魂を感じます。
そして、音。ノイキャンはありませんが、音場が広く、低音もしっかり聞こえつつうるさくない。そして、ちょっとワイルドな味付けが、ロックなんですよ。
最後に、装着感。着け心地が思いのほか軽く、長時間着けていても痛くなりにくいという印象があります。
あ、そうそう、ワイヤレス充電に対応しているのもポイント。充電の度にケーブル挿す必要がないの、快適です。
僕はホワイトを持っているのですが、ブラウンもいいんだよなー。王道の黒もいいけど、ミッドナイトブルーもかっこいい。
皆さんは、どの色がお好きですか？
