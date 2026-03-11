高橋文哉「SAKAMOTO DAYS」共演者との交友関係明かす「めっちゃくちゃ仲良し」「プライベートでちょこちょこ会います」
【モデルプレス＝2026/03/11】俳優の高橋文哉が2026年3月10日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）に出演。意外な交友関係を明かす場面があった。
【写真】高橋文哉「大好き」1週間ともに行動した32歳共演者
◆高橋文哉、意外な交友関係明かす
「まだ話したことがない意外な交友関係」を聞かれた高橋は「意外な交友関係かも！この人が一番！」と俳優・渡邊圭祐の名前を挙げ「めっちゃ年上なんですよ、8個上くらいなんですけど、本当にそういうのを感じさせない人で僕大好きなんです」と口に。また、テレビ朝日系特撮ドラマ「仮面ライダーゼロワン」（2018〜2019年）にて主演を務めていた高橋。「仮面ライダージオウ」（2019〜2020年）にてメインキャラクターの1人、ウォズを演じていた渡邊とは以前から交流があることを語った。
◆高橋文哉、渡邊圭祐と「めっちゃくちゃ仲良しになって」
そして「『仮面ライダー』以来で『SAKAMOTO DAYS』でお会いしてアクション練習からずっと一緒にやってた」とSnow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）にて共演したことを振り返り「（渡邊が）『頑張ろうね〜』みたいな感じでフランクだった」と喜び。続けて、同映画の撮影が神戸で行われたことを振り返り「（渡邊と）毎日ご飯を食べに行って、ゆっくりして、起きて昼ご飯一緒に食べに行って、夜また撮影ずっと一緒で、また夜一緒にご飯行って、というのをずっと1週間繰り返してた結果、めっちゃくちゃ仲良しになって（笑）」「今でもプライベートでちょこちょこ会いますね、1ヶ月に1回くらい『サウナ行こー』とか。ご飯はあまり行かないですけど、アクティビティというか遊びが好きなのでお互い。サウナとかボーリング、ダーツ、そういう遊びをしようって会うことはあります」と明かしていた。（modelpress編集部）
