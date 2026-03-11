1児の母・長谷川理恵、和食からスイーツまで こだわり詰まった料理4品公開「パイまで焼くなんてすごい」「手巻き寿司の具材が豪華」と反響
【モデルプレス＝2026/03/11】モデルの長谷川理恵が3月11日、自身のInstagramを更新。手料理4品を公開し、注目を集めている。
【写真】52歳ママモデル「具材が豪華」オーストラリアのトンカツロール＆海老フライロール再現した手巻き寿司
長谷川は「ご飯色々」「当たり前じゃない毎日 有難い」とつづり、バラエティ豊かな料理の写真や動画を投稿。「おにぎりは幸せの味 塩むすび＆天かすむすび」と紹介したおにぎりや、かつてオーストラリアのアデレードで親しんだトンカツロールと海老フライロールを再現した「我が家の手巻き寿司」など、こだわりの詰まった食卓の様子を披露した。
また、パイを焼いてメープル味のクリームを合わせた「奈良古都華苺パフェ」や、ベーコンとチーズで焼き上げた「明日香村の長ネギのオーブン焼き」など、和食からスイーツまで趣向を凝らした料理を公開している。
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそうで食欲をそそられる」「手巻き寿司の具材が豪華」「おにぎりが綺麗」「パイまで焼くなんてすごい」「丁寧な暮らしに憧れる」「奈良産野菜が素敵」といった声が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
