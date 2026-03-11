なにわ男子・高橋恭平、街中“おかいもの”ショットに反響「絵になる」「遭遇したい」FANTASTICS中島颯太も反応
【モデルプレス＝2026/03/11】なにわ男子の高橋恭平が3月10日、自身のInstagramを更新。街中でのプライベート感あふれるショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】なにわ男子メンバー「絵になる」街中お買い物ショット
高橋は「おかいもの」とつづり、大きなショップ袋を手に街を歩くモノクロショットを投稿。大きめのジャケットを着て、キャップにヘッドホンを装着したラフなスタイルで、日常のワンシーンを切り取ったようなバックショットを披露した。
また、FANTASTICSの中島颯太がこの投稿に反応し「まさかこんなに毎日更新できるタイプやと思ってなかったぜ」とコメント。グループの枠を超えた親密なやり取りを見せている。
この投稿に、ファンからは「彼女目線すぎる投稿ありがとう」「お買い物しているだけで絵になる」「遭遇したい」「幸せすぎる」「後ろ姿までかっこいい」「オフ感たっぷり」「颯太くんとの絡みが最高」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆高橋恭平、お買い物ショット披露
◆高橋恭平の投稿に反響
