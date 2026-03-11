付き合ったとたんにコレ？いきなり雑になったと感じる態度９パターン
交際はゴールではなくスタートです。ありのままの自分で恋人に向き合うのは大切ですが、付き合う前のマメさから豹変して、言動ががさつになるのは考えものでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性386名に聞いたアンケート調査を参考に「付き合ったとたんにコレ？いきなり雑になったと感じる態度」をご紹介します。
【１】「そろそろ行こうか」とホテルに行くのが暗黙の了解になる
「毎回エッチする前提でいられるともやもやする」（20代女性）というように、付き合ったとたんエッチなしのデートが成立しなくなるパターンです。いつまでも新鮮な気持ちを失わないためにも、たまには清らかなデートを織り交ぜるようにしましょう。
【２】「今日あんまり時間がないんだ」とデートが短くなる
「前は『ずっと一緒にいたい』なんて言ってたのに…」（10代女性）というように、付き合ったとたんデートがコンパクトになるパターンです。どうしても忙しい場合は、LINEなどでこまめにフォローを入れるようにしましょう。
【３】「あ、ごめん」と平気でおならをかます
「エッチのあととかだと、さいてー。本当に気が抜けてる」（20代女性）というように、付き合ったとたん羞恥心がなくなるパターンです。ウソでも「わー、やべえ。おなら出ちゃった。恥ずかしい！」と焦ったほうがよいかもしれません。
【４】「割り勘でいい？」と奢ってもらえなくなる
「付き合う前まで気前が良かっただけに…だったら最初から奢るなと言いたいです」（20代女性）というように、付き合ったとたんデート代がきっちり割り勘になるパターンです。割り勘ではなく、一件目の食事は自分が支払って、二件目のカフェは彼女がもつなどとすれば、ケチケチ感は薄れるかもしれません。
【５】「最近忙しくてさ」と身だしなみに気を使わなくなる
「前はデートの前に明らかに歯を磨いてきてたのに！」（10代女性）というように、付き合ったとたん、身なりに無頓着になるパターンです。彼女の洋服や髪型に気を払わなくなるのも、同じくらいショックを与えそうなので気を付けましょう。
【６】「いまラーメンって気分」と飲食店のグレードが下がる
「『何が食べたい？』って聞かれなくなった」（20代女性）というように、付き合ったとたん、食事が自分本位で安っぽくなるパターンです。せめてラーメンのあとはおしゃれなカフェでスイーツを楽しむなど、お互いウィンウィンになるデートにしたいものです。
【７】「すまん、いま起きたー」と悪びれずに遅刻する
「今まで遅刻なんてしなかったのに…わかりやすすぎてイラッとします」（10代女性）というように、付き合ったとたん約束にルーズになるパターンです。「家まで送らなくなった」「LINEの返信が遅い」など、面倒な気分が透けて見える態度は地味に女性を傷つけるので、初心を忘れてはならないでしょう。
【８】「部屋でまったりしない？」とやたら家に誘いたがる
「もはやデートとは言えない」（20代女性）というように、付き合ったとたん外出したがらなくなるパターンです。家デートなら家デートで、凝った男の手料理をふるまうなど、彼女を楽しませる仕掛けを考えたいところです。
【９】「今日なにしよっか？」とデートプランを考えてこない
「前なら『あれしよこれしよ』と引っ張っていってくれたのに！」（10代女性）というように、付き合ったとたんノープランになるパターンです。当日ではなく、せめて前日までに相談したほうが印象はずいぶん良くなることでしょう。
いずれも、付き合う前にがんばりすぎて彼女の期待値をあげてしまったのが原因かもしれません。それは彼女も同じことだと思われるので、同じような歩調で徐々にゆるさを取り入れていけば、問題視されにくいでしょう。（熊山 准）
【調査概要】
期間：2014年10月30日から11月6日まで
対象：合計386名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
