¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¤µ¤ó¤¬¡¢11Æü¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£2011Ç¯3·î11Æü¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÈ¯À¸¤«¤é15Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥µ¥ó¥É¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª ¡ÛÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯àÃÏ¸µ¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»á¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â½ÐÍè¤ë¸Â¤ê´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÀ¸¤¤¿¤¤¡×¿´¶¤Ä¤Å¤ë
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö£±£µÇ¯¡£¡×
¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸¤«¤é£±£µÇ¯¡£º£Ç¯¤â¡¢µÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â»Ô¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÌºÒÅöÆü¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£±£¶Ç¯Ï¢Â³¤Çµ¤Àç¾Â¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¼¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö£µÇ¯¼þ´ü¤Ç¡¢ÀáÌÜÀáÌÜ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡ÄÆÃ¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤¿º£Ç¯¤â£³·î£±£±Æü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤ÎÉÝ¤«¤Ã¤¿£±Æü¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤âµ¤Àç¾Â¤Ç¿§¤ó¤ÊÊý¤È¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´²ÈÂ²¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¢Ì¤¤À¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î¤´²ÈÂ²¤¬¤¤¤ëÊý¡Ä¡£¡×
¡ÖÌµ»ö¤À¤Ã¤¿²æ¡¹¤Ê¤ó¤«¤Ë¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â½ÐÍè¤ë¸Â¤ê´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÀ¸¤¤¿¤¤¡£¤¢¤ÎÄÅÇÈ¤«¤é¶¦¤ËÆ¨¤²¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿»ö¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È»×¤¤¤òµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÌºÒÅöÆü¡¢µ¤Àç¾Â¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ËÃ£¤µ¤ó¡£¡Ö¿ÌºÒÁ°¤ÎÄ®¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤°Ì¤Ë¥¥ì¥¤¤ËÎ©ÇÉ¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿Ä®¡£º£Ç¯¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬£±£µÇ¯Á°¤ËÄÅÇÈ¤«¤éÈòÆñ¤·¤¿°ÂÇÈ»³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¥í¥±¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç£±£´»þ£´£¶Ê¬¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¡£¡×¤È¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¡Ö¸½ºß¡¢£±£±Æü¤Î¸áÁ°£±»þ¡£¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢À±¶õ¤¬åºÎï¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËåºÎï¤Ç¡£¡£¡×¡ÖËÜÍè¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤ÊÀ±¶õ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿ÌºÒ¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢µ¤Àç¾Â¤Î¶õ¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ç¤·¤¿¡£ÄÅÇÈ¤Ç½ÅÌý¥¿¥ó¥¯¤¬Î®¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î½ÅÌý¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²Ð»ö¤¬À¨¤¯¤Æ¶õ¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¡£¡×£±£µÇ¯Á°¡¢°ËÃ£¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ÎÉÝ¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤È¤«²»¤È¤«Æ÷¤¤¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡£¡×¡Ö¿ÌºÒÅöÆü¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÉüµì¡¢¤½¤·¤ÆÉü¶½¤È¡¢¤º¡¼¤Ã¤ÈÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤ëÊý¤Ï£±£µÇ¯¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤À¤«¤ó¤À¡¢¤ä¤ë»ö¤¬Â¿²á¤®¤¿¤«¤é¤Í¡¼¤Ã¤Æ¡£¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï
¡Ö·Ð¸³¤·¤¿Âç¿Í¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ò¤É¤âÃ£¤ËÅÁ¤¨¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤Í¡£²þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡££²£°£²£¶ £³ £±£± µ¤Àç¾ÂÂçÅç¤è¤ê¡×¤È·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
