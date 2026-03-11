¡Ú ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò ¡Û¡¡40Ç¯Â³¤¯¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡Ù¤ÇÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¡¡à¤º¤Ã¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÈÖÁÈ¤¬40¼þÇ¯Â³¤¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ëá
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢JNN¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¶¨µÄ²ñ¤ÇÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¼ø¾Þ¼°¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò ¡Û¡¡40Ç¯Â³¤¯¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡Ù¤ÇÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¡¡à¤º¤Ã¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÈÖÁÈ¤¬40¼þÇ¯Â³¤¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ëá
ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢1985Ç¯¤«¤éÂ³¤¯TBS·Ï¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤Ç40Ç¯¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ò¸£°ú¡£
JNN·ÏÎó¤Î·ëÂ«¤ÈÈ¯Å¸¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¹×¸¥¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ðÇ®¤È¸¥¿ÈÅª¤ÊÊâ¤ß¤Ë¿¼¤¤·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Çò¤¤¾å²¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¤Ê¤«ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¡£
Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Î¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¡£à¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤¹¤È¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¾Ð¤¤À¼¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
40Ç¯´Ö¡¢ÊüÁ÷Á°Æü¤ÎÅÚÍËÆü¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤ª¼ò¤ò¼«¤éÃÇ¤Ä¤Ê¤É¡¢»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¾ï¤Ë»ý¤Á¡¢Ëè½µ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Î¤¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢àÀäÂÐ°û¤Þ¤Ê¤¤¡ª¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È°û¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é40¼þÇ¯Â³¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ëá¤È²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à¤¤¤ä¤¢¡Ä¤Û¤ó¤È¤Ë40Ç¯¤Ã¤ÆÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Äá¤È¡¢Áª¤Ö¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¹Í¤¨¹þ¤àÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤¹¤°¤Ë¡¢à35¼þÇ¯¤Î¤È¤¤ËÆ±°ì»Ê²ñ¼ÔºÇÄ¹ÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡Äá¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢à³¤³°¤Ç¤ÎÃæ·Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¥Ï¥ï¥¤¤È¤«¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¤«¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï£²²ó¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤·¤Æ¾å³¤¤â¡ª¡Äá¤È¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò´ò¤·¤½¤¦¤Ë¼¡¡¹¤È¾å¤²¡¢ÏÃ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Î¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾å³¤¤ÎÃæ·ÑÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ËÜÈÖ£²»þ´ÖÁ°¤Ë¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢à¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÈÖÁÈ¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡Ê¸À¤ï¤ì¤¿¡Ë¡£á¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¡£
à(¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë)¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¸½ÃÏ¤Î¾å³¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µÞ¤Ë¥®¥ã¥é¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤Æ¡£¥®¥ã¥é¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£(¥®¥ã¥é¤ò¤¢¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡ËÈÖÁÈ¥»¥Ã¥È¤â·ú¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢Ãæ·Ñ¼Ö¤«¤éÅÅÇÈ¤âÎ®¤µ¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡ÄÅö»þ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿á¤È¡¢³¤³°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îà¤È¤ó¤Ç¤â¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°á¤ò²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤«´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3·î29Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇÈÖÁÈ¤ÏºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤òÄÌ¤µ¤º¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÃÏÀ¼¤Ç¡¢à³§¤µ¤ó¡¢»ä¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ò¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹á¤È°ì¸À¡£¤½¤·¤Æà³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤´¾§ÏÂ¤¯¤À¤µ¤¤á¤È¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Á´°÷¤Çà¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ùá¤È¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤ò²ñ¾ìÃæ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖJNN¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¶¨µÄ²ñ ÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¡×¤È¤Ï¡¢JNN·ÏÎó¶É¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿½Ð±é¼Ô¤äÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¸Ä¿Í¡¢ÃÄÂÎ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¤Ç¡¢JNN·ÏÎó28¶É¤«¤é¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿¿Í¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢É½¾´³èÆ°°Ñ°÷²ñ¤¬ÁªÄê¤·¡¢28¶É¤Î¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤Æ·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙ50²óÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ËÜ¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÃÊÌºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Ù¤Ç¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¼·ß·Å°¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼(TBS¥Æ¥ì¥Ó)¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û